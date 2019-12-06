الجبير: إيران تهدد المنطقة كلها ولن نتحمل عدوانيتها

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

الجبير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، ندعم حملة "الضغط الأقسى"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكدا أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

وحول الوضع في اليمن، قال "إن الحل الوحيد في اليمن سياسي ، والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشددا على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، لافتا إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية حيث أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للسعودية، وتدخل إيران هناك مدمر. وعن العلاقات