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الجبير: إيران تهدد المنطقة كلها ولن نتحمل عدوانيتها

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
الجبير
الجبير
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، ندعم حملة "الضغط الأقسى"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكدا أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".
وحول الوضع في اليمن، قال "إن الحل الوحيد في اليمن سياسي ، والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشددا على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، لافتا إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية حيث أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للسعودية، وتدخل إيران هناك مدمر. وعن العلاقات
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عريقات

عريقات: الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي سياسي وليس دينيا

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الصراع سياسي ويتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والمتمثلة فى الاستيطان وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض والعقوبات الجماعية، وليس دينيا كما يحاول البعض تصويره. جاء ذلك خلال لقاء عريقات مع مجموعة من القيادات الدينية المسيحية العليا من الولايات الشرقية الجنوبية الأمريكية، شملت ولايات فلوريدا، وألاباما، وفرجينيا، وجورجيا، وتينسي، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وكنتاكي، وماساسوستيش.
قوات-الاحتلال

مركز حقوقي إسرائيلي: هدم 165 منزلا في القدس منذ مطلع 2019

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في "القدس" 165 منزلا في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص. وقال الناطق باسم منظمة (بتسليم) الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران، إن البلدية الإسرائيلية صعدت من سياسة هدم المنازل وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلا. وأوضح أن البلدية تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحابها بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.
بحر العلوم

مرشح إيران.. هل يتولى بحر العلوم قيادة حكومة العراق؟

عاد إبراهيم محمد بحر العلوم، وزير النفط العراقي الأسبق، إلى الواجهة بعد أن تم تداوله مؤخرا على الساحة السياسية لقيادة الحكومة العراقية المقبلة بعد تقديم عادل عبد المهدي استقالته تحت ضغط الشارع. يأتي ترشيح بحر العلوم في الوقت الذي يشترط فيه المتظاهرون ألا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وألا يكون منتميا إلى أي من الأحزاب، فقد أصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد من أغنى دول العالم بالنفط، مطلبا أساسيا للمحتجين، وهو ما دفعهم إلى المطالبة برئيس حكومة مستقل.
التظاهر -في -لبنان (4)

بعد الدعوة للاستشارات النيابية.. تظاهرات وقطع طرقات في لبنان

استعادت الشوارع والساحات في لبنان، الخميس، زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة. وتبع الإعلان احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.
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روحان

رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
البنتاجون

البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
مظاهرات-في-إيران-

إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن احتجاز 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، إذ كشف المدير العام لشؤون مكافحة التجسس بالوزارة، اليوم الأربعاء، أن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول يد الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر»، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
رفع اسعار الوقود في ايران

العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية. وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).
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