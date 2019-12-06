رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 16 22شبين الكوم 15 22طنطا 15 22دمنهور 16 22الإسكندرية 17 21بلطيم 16 22مطروح 17 22السلوم 14 21سيوة 09 21بورسعيد 16 21دمياط 17 21الزقازيق 12 22الإسماعيلية 10 22السويس 14 23العريش 13 20رفح 12 20رأس سدر 15 22نخل 07 20نويبع 16 22طابا 11 20كاترين

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 16 22

الإسكندرية 17 21

بلطيم 16 22

مطروح 17 22

السلوم 14 21

سيوة 09 21

بورسعيد 16 21

دمياط 17 21

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 20

رفح 12 20

رأس سدر 15 22

نخل 07 20

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 04 15

الطور 15 24

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 23

مرسى علم 19 24

الفيوم 14 22

بنى سويف 13 22

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 15 23

شلاتين 18 28

أبو رماد 17 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25



