الزمالك يحشد أسلحته لإسقاط أول أغسطس في دوري الأبطال

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

الزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، المقرر إقامتها غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل. - خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف "أوباما" - محمد أوناجم - محمود "شيكابالا" - مصطفى