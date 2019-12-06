الزمالك يحشد أسلحته لإسقاط أول أغسطس في دوري الأبطال
٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
الزمالك
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، المقرر إقامتها غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.
- خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.
- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف "أوباما" - محمد أوناجم - محمود "شيكابالا" - مصطفى
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.
- خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.
- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف "أوباما" - محمد أوناجم - محمود "شيكابالا" - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي.
- خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويتصدر عملاق الكونغو الديمقراطية المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي بريميرو دي أوجوستو في المركز الثاني برصيد نقطة، ثم يأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثالث برصيد نقطة أيضًا، ويتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط.