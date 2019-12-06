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التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
وأضافت السعيد أن دليل الخدمات العامة الإلكتروني يتضمن المعلومات التي يحتاجها المواطن المصري للحصول على نحو 520 خدمة حكومية هي الأكثر طلبًا من المواطنين، منها خدمات الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين وغيرها.وأوضحت أن الدليل يساهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
طقس (2)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب جامعة القاهرة الذين يتوفى والدهم - أثناء فترة دراستهم بالجامعة- من المصروفات الدراسية. وقال الدكتور الخشت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن، بسبب عدم وصول الإعلان الداخلي في الكليات إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.
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وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نسعى لفتح أسواق جديدة لمصر في إفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدّرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيا للمنتجات المصرية، لافتا إلى ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة؛ لتعظيم قدرات المصدرين والمنتجين المصريين حتى يستطيعوا تقديم منتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.
وزير-الماليه

معيط: حققنا فائضا أوليا بـ2% لأول مرة منذ 15 عاما

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، إذ تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018- 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو فى مصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي 9 أشهر من الواردات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016، استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة في ما يتسق مع الأهداف المحددة في "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 84 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصناعة يستحوذ بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، على نسبة 16.2% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018- 2019، فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8% من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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