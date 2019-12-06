التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.

وأضافت السعيد أن دليل الخدمات العامة الإلكتروني يتضمن المعلومات التي يحتاجها المواطن المصري للحصول على نحو 520 خدمة حكومية هي الأكثر طلبًا من المواطنين، منها خدمات الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين وغيرها.وأوضحت أن الدليل يساهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة

وأضافت السعيد أن دليل الخدمات العامة الإلكتروني يتضمن المعلومات التي يحتاجها المواطن المصري للحصول على نحو 520 خدمة حكومية هي الأكثر طلبًا من المواطنين، منها خدمات الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين وغيرها.

وأوضحت أن الدليل يساهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين جودتها وتيسير حصول المواطنين عليها، فضلًا عن التأكيد على الشفافية في تقديم تلك الخدمات، مؤكدة أن دليل الخدمات العامة الإلكتروني في صورته الرقمية وقاعدة البيانات الذكية المزود بها يعمل كدعامة أساسية في خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرة إلى تقدم 57 مشروعا من 14 دولة إفريقية للمسابقة هذا العام.

من جانبه، أعرب وزيرة التنمية المحلية خلال كلمته بالحفل، عن خالص شكره وتقديره للرابطة وللجنة التحكيم في جائزة الإبداع الإداري على اختيارها لوزارة التنمية المحلية ومشروع الوزارة الخاص بتحسين الخدمات العامة لنيل المركز الثاني والميدالية الفضية على الصعيد الإفريقي، بوصفه أحد المشروعات الهامة التي تتميز بالابتكار والارتباط بالأهداف التي تنشدها المنظمة، وتتسم بالأهمية وكذلك الاستدامة.

وقال الوزير: "يسعدني أن أتقدم بالشكر لزملائي العاملين بوزارة التنمية المحلية ولشركائنا الدوليين خاصة الـ GIZ"، مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة التخطيط التي تسهم بجهدها دائمًا في دعم ومساندة جهود الإدارة المحلية والتنمية المستدامة واللامركزية والإصلاح الإداري وكلها أهداف مشتركة نسعى من خلالها كقطاع حكومي أن نحقق أهدافنا المنشودة.

وأضاف أن هذا الاحتفال يعكس مدى ارتباط مصر بقارتها الأفريقية وحرصها على تقديم كل ما لديها من خبرات للأشقاء وتبادل الرأي، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن كل ما نواجهه من تحديات له حلول على صعيد القارة التي تميزها "القدرة البشرية"، تلك القارة الشابة التي قدمت للعالم عقولاً متميزة وقيادات دولية مرموقة، ومن هنا فإن مواجهة كل تحديات الإدارة العامة يمكن من خلال تبادل الخبرات والمعارف أن نطرح حلولا لقضايانا ومشاكلنا على الصعيد القاري.

ونوه إلى جهود الوزارة على الصعيد الإفريقي، مشيدًا بآخر ما تم إنجازه في هذا الشأن، والمتمثل في تخرج أولى دفعات تدريب الكوادر الأفريقية المحلية والتى عقدت بأكاديمية التنمية المحلية للتدريب بسقارة وضمت 30 متدربًا من 19 دولة أفريقية، علاوة عن التوجه نحو افتتاح مقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية، واستضافة الوزارة للنسخة الثانية من مؤتمر المدن والحكومات الإفريقية والذي حقق في دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، والتى عقدت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وافتتحها السيد رئيس الوزراء وتم الإعلان عن الدورة الثانية في مدينة دربن بجنوب إفريقيا خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والتي عقدت في جنوب إفريقيا الشهر الماضي.

واختتم شعراوي كلمته قائلًا: " أشكركم مجددًا وأرحب بكم في وطنكم الثاني مصر تلك الأرض الأفريقية الطاهرة التي استضافت حركات التحرير الأفريقية عبر سنوات كفاحنا من أجل نيل الاستقلال وكلنا أمل أن حلم أفريقيا الواحدة سيتحقق بفضل سواعد وأفكار أبناء هذه القارة العظيمة".

وكانت وزارة التنمية المحلية قد تقدمت بعدة مشاريع في مايو الماضي اختارت منها لجنة التحكيم مشروع الوزارة الخاص بـ" تحسين الخدمات العامة" وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، وتعد الجائزة أعلى تكريم تمنحه AAPAM للخدمة العامة المتميزة، تمنحها الجمعية الأفريقية للإدارة العامة.

وتمكن قاعدة البيانات بالمشروع صناع القرار من متابعة أداء الجهات المقدمة للخدمات العامة على مستوى الجمهورية وقياس مدى التزامها بمعايير تقديم الخدمة والوقت المستغرق لإتمام تلك الخدمات، ومدى سهولة الحصول عليها من وجهة نظر المواطنين، كما تتيح قاعدة البيانات مؤشرات إحصائية عن الخدمات الأكثر طلبًا من المواطنين والأكثر تعقيدًا والتي يمكن البدء بتطويرها وميكنتها ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، ومن ضمن خصائص قاعدة البيانات الذكية خاصية تمكن صناع القرار في كل وزارة من متابعة معدل التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها، حيث تعرض قاعدة البيانات تقارير عن مؤشرات التحول الرقمي وموقف كل جهة منها، على سبيل المثال نسبة الخدمات الإلكترونية وإمكانية الدفع الإلكتروني وإمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا.

فاز بالجائزة الأولى دولة زامبيا عن مشروع إنهاء زواج الأطفال والذي يهدف إلى جمع معلومات وصياغة استراتيجيات مع القيادات التقليدية للقضاء علي زواج الأطفال، وفازت المغرب بالجائزة الثالثة عن مشروع منصة إلكترونية لتلقي والاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بالخدمات العامة، بينما جاءت موريشيوس في المركز الرابع.

وتنعقد مسابقة الإبداع الإداري سنويًا علي هامش مؤتمر المائدة المستديرة للجمعية الأفريقية للإدارة العامة، حيث تتنافس المشروعات المتقدمة علي ثلاث جوائز ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى جائزتين زجاجتين للمركزين الرابع والخامس، ويتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل الجمعية الأفريقية للإدارة العامة للحكم علي المشروعات المتقدمة علي أساس ابتكار المشروع واستدامته وإبداعه وقابلية محاكاته، كما يتم اختيار الخمسة مشروعات الأولي لتقديم عروض خلال فعاليات المؤتمر.

وكانت مصر قد شاركت في فعاليات الدورة الـ 39 لمؤتمر للجمعية الإفريقية للإدارة العامة الذي عقد في مدينة جابروني بدولة بوتسوانا خلال الفترة من 5-9 نوفمبر 2018، وفازت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمركز الأول والدرع الذهبي عن مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" في مسابقة الإبداع الإداري.

يذكر أن الجوائز تُمنح للأشخاص والمؤسسات في الخدمة العامة الذين قدموا مساهمات بارزة في مجال الإدارة العامة والإدارة في إفريقيا، بهدف وضع معايير التميز للآخرين للتطلع وتعزيز صورة القطاع العام كمجال يستحق السعي وراء الحياة المهنية.