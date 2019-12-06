رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

علي عبد العال

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر للعاملين المصريين في العيادة من أطباء وممرضين وعاملين من مختلف التخصصات.. وقال إن المصريين العاملين في هذه العيادة يؤدون خدمة انسانية جليلة للأخوة في جنوب السودان ولمصر على السواء.وتحتل العيادة المصرية فى جوبا وسط السودانيين الجنوبيين مكانة متميزة، وهي مقصد للكثيرين منهم