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رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
علي عبد العال
علي عبد العال
تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر للعاملين المصريين في العيادة من أطباء وممرضين وعاملين من مختلف التخصصات.. وقال إن المصريين العاملين في هذه العيادة يؤدون خدمة انسانية جليلة للأخوة في جنوب السودان ولمصر على السواء.وتحتل العيادة المصرية فى جوبا وسط السودانيين الجنوبيين مكانة متميزة، وهي مقصد للكثيرين منهم
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
طقس (2)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-عثمان-الخشت (2)

جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب جامعة القاهرة الذين يتوفى والدهم - أثناء فترة دراستهم بالجامعة- من المصروفات الدراسية. وقال الدكتور الخشت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن، بسبب عدم وصول الإعلان الداخلي في الكليات إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.
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اجتماع-الحكومة (1)

7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
طارق-عامر (2)

النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.
النائبات-فى-مجلس-النواب

«بيزنس الشهادات المضروبة» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.
مجلس-النواب (3)

انتشار المصانع غير المرخصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، وأضاف أن بعض حالات الغش، تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، وذلك بإضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات. وأكد النائب على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.
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