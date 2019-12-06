البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

وزيرة البيئة

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.

وكان قد تم العثور على النسر بمنطقة الخروم على الحد الشرقي لمحمية سانت كاترين فى حالة انهاك شديدة مما أدى به إلى عدم القدرة على الطيران ومواصلة رحلته والحياة فى بيئته الطبيعية حيث تم توفير الرعاية البيطرية له وعلاجه من قبل طبيب بيطرى متخصص لمدة 10 أيام متواصلة حتى تمكن من استعادة قدرته على الطيران وتمت