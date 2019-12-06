الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

جوانتانامو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.



وأضافت يينغ أن "هذا التقرير جاء في الوقت المناسب، لكون ما ذكر فيه يتناقض بشكل كبير مع الأكذوبة الكبرى حول ما أثير من قضايا متعلقة بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين مؤخرا من قبل مشرعين وسياسيين أمريكيين"، متساءلة عما سيتخذه الكونجرس الأمريكي بهذا الصدد؟

