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الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
جوانتانامو
جوانتانامو
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.

وأضافت يينغ أن "هذا التقرير جاء في الوقت المناسب، لكون ما ذكر فيه يتناقض بشكل كبير مع الأكذوبة الكبرى حول ما أثير من قضايا متعلقة بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين مؤخرا من قبل مشرعين وسياسيين أمريكيين"، متساءلة عما سيتخذه الكونجرس الأمريكي بهذا الصدد؟
اردوغان والسراج - ليبيا

اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
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خبير دولي: إفريقيا الأعلى عالميًا من حيث عمالة الأطفال

حذر المستشار الفني لمشروع تسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا التابع لمنظمة العمل الدولية مينورو أوجازاوارا، من أن القارة الإفريقية تسجل أعلى معدل لعمالة الأطفال في العالم، حيث يعمل واحد من كل خمسة أطفال دون السن القانوني، فيما لا تتعدى هذه النسبة 4% في شمال إفريقيا. ولفت المسئول الدولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع عشر الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم في العاصمة الإيفوارية /أبيدجان/ - إلى أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال كأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين يعلمون تحت السن القانونية عام 2016 نحو 152 مليون طفل، ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 121 مليون طفل بحلول عام 2025.
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11 قتيلًا و42 مصابًا في انفجار بصالة أفراح غربي إيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية مجتبى خالدي، مصرع 11 شخصا وإصابة 42 آخرين في انفجار وقع في صالة للأفراح في مدينة (سقز) بمحافظة كردستان غربي إيران. وأوضح مجتبى خالدي في تصريح أوردته وكالة (فارس) الإيرانية، اليوم الجمعة- أنه بعد وقوع الانفجار تم إرسال 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. من جهته، أوضح مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية حسين خوش إقبال، أن الحادث أدى إلى مصرع 11 شخصا هم 5 أطفال و5 نساء ورجل واحد.
ترامب-هواوي (2)

تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
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ترامب-هواوي (2)

تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
ترامب (1)

إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
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