إيهاب جلال يحشد أسلحته لموقعة إينوجو رينجرز

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

إيهاب جلال

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، الذي يبدأ عصر اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري، فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية. ويفقد فريق المصري البورسعيدي لاعب وسط الفريق فريد شوقي، أمام إينوجو رينجرز؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، إذ منح إيهاب جلال "شوقي" راحة لمدة يومين، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريق قنا فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتضم قائمة المصري 21 لاعبًا: - حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة. - خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدي. - خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن علي، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، إسلام عطية، أحمد عادل ميسي. - خط الهجوم: