رياضة

إيهاب جلال يحشد أسلحته لموقعة إينوجو رينجرز

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، الذي يبدأ عصر اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري، فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية. ويفقد فريق المصري البورسعيدي لاعب وسط الفريق فريد شوقي، أمام إينوجو رينجرز؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، إذ منح إيهاب جلال "شوقي" راحة لمدة يومين، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريق قنا فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وتضم قائمة المصري 21 لاعبًا: - حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة. - خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدي. - خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن علي، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، إسلام عطية، أحمد عادل ميسي. - خط الهجوم:
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سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
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جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
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كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

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المصري البورسعيدي يمطر شباك قنا برباعية في الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد أن تمكن من الفوز على نظيره قنا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على استاد ملعب السويس ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر، وسيواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق المقاولون العرب في دور الـ16، بعد أن تمكن ذئاب الجبل من الفوز على فريق جزيرة مطروح بنتيجة 2- 0. وافتتح أحمد ياسر التسجيل في الدقيقة 29، ثم أحرز محمود وادي الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق.
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إيهاب جلال: مستوى التحكيم كان غريبًا أمام نواذيبو

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه فوجئ بمستوى فريق إف سي نواذيبو الموريتاني، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد، على «الملعب الرئيسي لنواذيبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وحسمها الفريق البورسعيدي لصالحه، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوزه على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.
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بيراميدز يقسو على رينجرز بثلاثية في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إبراهيم أولاويين سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد فاروق هدف التعادل للضيوف، وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى بهدف ثالث، ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي وإف سي نواذيبو، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
المصري‎ (6)

المصري وبيراميدز يقصان شريط مجموعات الكونفيدرالية

يستهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، ويوجد الثنائي في المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبهما كلا من إينوجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا عندما يرحل بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز على ملعب نامدي إزيكيو ستاديوم، ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة في مشاركته الأولى بالبطولة.
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