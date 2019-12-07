الأسد يواجه الأرق.. تعرف على صحة كل برج في ديسمبر

ديسمبر بالنسبة لك شهر ثقيل، ولهذا سيكون عليك الاسترخاء وعدم التفكير في الماضي، حان الوقت لتقليل الضغط النفسي الذي يؤثر على صحتك الجسدية خاصة إذا كان لديك آلام
هناك الكثير من الأمور التي تعرض إليها كل برج من بداية السنة وحتى الآن، بعضها محزن والبعض الآخر مفرح، وبخلاف ذلك فإن جميع المواقف والأحداث لها تأثير على الصحة العامة، وقد يكون لها دور في التسبب بالأمراض، ولأن بعض الأبراج لديها طابع الإهمال فهذا ينطبق على الصحة أيضا، ومن هنا كان من المهم التركيز على الحالة الصحية خلال شهر ديسمبر الذي يمثل نهاية العام، لإنقاذ الموقف والدخول إلى العام الجديد بحالة صحية جيدة، لذا تعرف على جميعها وفقا لما ذكره موقع Times of India.
الحمل
احذر الفوضى والارتباك الذي يمكنه أن يعم حياتك، فإذا لم تسِر الأمور وفقا لما خططت له ستجد نفسك محبطا بسهولة، ويصيبك الغضب وتثيرك أبسط المواقف والتصرفات التي تضع ضغطا زائدا على دماغك.
نتيجة ما تمر به فغالبا ما ستواجه الصداع والآلام التي تزيد من إجهادك المتكرر، لذا سيكون عليك تقليل استهلاكك
الحمل
احذر الفوضى والارتباك الذي يمكنه أن يعم حياتك، فإذا لم تسِر الأمور وفقا لما خططت له ستجد نفسك محبطا بسهولة، ويصيبك الغضب وتثيرك أبسط المواقف والتصرفات التي تضع ضغطا زائدا على دماغك.
نتيجة ما تمر به فغالبا ما ستواجه الصداع والآلام التي تزيد من إجهادك المتكرر، لذا سيكون عليك تقليل استهلاكك للكافيين هذا الشهر لكي لا تزيد جميعها من مشكلاتك الصحية.
الثور
أنت عرضة للأنفلونزا أكثر من الآخرين، وإذا كان لديك مشكلة مزمنة لعدوى الحلق أو في الغدة الدرقية، أو ألم في الظهر، فعليك أخذ حذرك، ولهذا سيكون عليك تقوية جهازك المناعي والحصول على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في نظامك الغذائي، مع زيادة تناولك للفواكه والخضراوات وممارسة الرياضة بانتظام.
الجوزاء
ديسمبر بالنسبة لك شهر ثقيل، ولهذا سيكون عليك الاسترخاء وعدم التفكير في الماضي، حان الوقت لتقليل الضغط النفسي الذي يؤثر على صحتك الجسدية، خاصة إذا كان لديك آلام.
عليك أن تجهز خطوة لاتباع نظام غذائي من أجل فقدان الوزن وتحسين صحتك بالحصول على الكالسيوم من الأطعمة والمكملات الغذائية.
السرطان
ولأنك تملك الحدس العالي والعواطف العميقة فعليك أن تعرف أن لديهما صلة مع معدتك وجهازك الهضمي، وفي هذا الشهر يأخذ القلق وعدم الراحة حيزا من شعورك بآلام الأمعاء وسوء الهضم، ولهذا أنت في حاجة إلى الحصول على مشروبات مهدئة كالزنجبيل والنعناع بعد الوجبات.
الأسد
مشكلات القلب، والخمول، وآلام الظهر.. جميع تلك الحالات الصحية ليست غريبة عليك، وفي هذا الشهر سيكون عليك العناية جيدا بقلبك من خلال الفحوصات بدلا من انتظارك للعام الجديد.
المشكلات الصحية في العائلة تستطيع أن تشغل عقلك كثيرا وهذا يسبب لك الأرق، ولهذا سيكون عليك الراحة جيدا والتمتع بوزن صحي مع إراحة عقلك.
العذراء
في أغلب الأحيان تحلل المواقف من حولك وهذا الأمر يسبب لك عدم الشعور بالراحة، وبالتالي يحدث تغيير في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك، وتصاب بمشكلات في المعدة والإمساك، ولهذا سيكون عليك التركيز على خل التفاح والشمر كعلاجات منزلية لتخفيف آلام معدتك.
الميزان
أنت تعشق الانغماس في الحياة والحب، ولكن هذا لا يعني أن حياتك تسير سهلة، فإذا كنت لا تهتم بصحتك ربما تواجه مشكلات في ديسمبر تصيب الكليتين، لذا تجنب شرب المشروبات الغازية والمحليات الصناعية.
العقرب
إذا فاتت هذه السنة دون أن تركز على حالتك الصحية وترجع خطوة إلى الوراء، فسيكون الأمر سيئا، ومن هنا عليك أن تسترخي، فالتفكير السلبي يقودك إلى مشكلات هرمونية وقد يصيبك بالسكري أو عدوى المثانة خاصة لدى النساء، لذا من المهم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم، واللوز، والبروكلي وفول الصويا.
القوس
قد يكون الامتناع عن بعض الأشياء أفضل من التعافي منها، وديسمبر شهر مناسب مثل يناير لإحداث تغيير في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك، لذا كن منتبها وقلل من إفراطك في الكربوهيدرات والسكريات، مع إيجاد وسائل تعزز من حالتك المزاجية وتمحو القلق، لذا احصل على بعض المساج وركز على شرب شاي الأعشاب.
الجدي
من المعروف أنك شخص عملي جدا، وتفني نفسك من أجل النجاح، ولكن هذا لا يعني أنك تهمل أمورك الشخصية، فقد حان الوقت لوضع حد للإهمال، وخاصة أن الإجهاد يكمن في أضعف منطقة لديك في جسدك التي تتمثل في العظام والمفاصل، ولهذا فإن ممارسة التمارين تساعد في جعلهما أفضل، كما عليك أن تعطي جسمك الراحة الكافية.
الدلو
ديسمبر شهر مناسب لعكس البهجة والفرح في نهاية السنة، ولهذا لا تحمل نفسك فوق طاقتك، وخذ وقتا لاستعادة نشاطك، ولا تعمل بشكل إضافي، بل تناول طعاما صحيا وتذكر أن صحتك ثروة لا تقدر بثمن.
الحوت
غالبا أنت في مرحلة متواصلة من الاكتئاب والأمور السلبية التي تحيط بك، وغالبا ما تكون متأثرا بالنقد من حولك وكل هذه الأمور تؤثر على الجهاز المناعي مما يعرضك للأمراض المختلفة، لذا اجعل هذا الشهر فرصة لجعل صحتك بحالة إيجابية، ومن الأفضل التحدث إلى أخصائي نفسي بدلا من معاناتك الداخلية التي لا تظهرها لأحد.