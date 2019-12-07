الأسد يواجه الأرق.. تعرف على صحة كل برج في ديسمبر

ديسمبر بالنسبة لك شهر ثقيل، ولهذا سيكون عليك الاسترخاء وعدم التفكير في الماضي، حان الوقت لتقليل الضغط النفسي الذي يؤثر على صحتك الجسدية خاصة إذا كان لديك آلام

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الحالة الصحية لكل برج

هناك الكثير من الأمور التي تعرض إليها كل برج من بداية السنة وحتى الآن، بعضها محزن والبعض الآخر مفرح، وبخلاف ذلك فإن جميع المواقف والأحداث لها تأثير على الصحة العامة، وقد يكون لها دور في التسبب بالأمراض، ولأن بعض الأبراج لديها طابع الإهمال فهذا ينطبق على الصحة أيضا، ومن هنا كان من المهم التركيز على الحالة الصحية خلال شهر ديسمبر الذي يمثل نهاية العام، لإنقاذ الموقف والدخول إلى العام الجديد بحالة صحية جيدة، لذا تعرف على جميعها وفقا لما ذكره موقع Times of India.

الحمل احذر الفوضى والارتباك الذي يمكنه أن يعم حياتك، فإذا لم تسِر الأمور وفقا لما خططت له ستجد نفسك محبطا بسهولة، ويصيبك الغضب وتثيرك أبسط المواقف والتصرفات التي تضع ضغطا زائدا على دماغك. نتيجة ما تمر به فغالبا ما ستواجه الصداع والآلام التي تزيد من إجهادك المتكرر، لذا سيكون عليك تقليل استهلاكك