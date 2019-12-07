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الأسد يواجه الأرق.. تعرف على صحة كل برج في ديسمبر

ديسمبر بالنسبة لك شهر ثقيل، ولهذا سيكون عليك الاسترخاء وعدم التفكير في الماضي، حان الوقت لتقليل الضغط النفسي الذي يؤثر على صحتك الجسدية خاصة إذا كان لديك آلام
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الحالة الصحية لكل برج
الحالة الصحية لكل برج
هناك الكثير من الأمور التي تعرض إليها كل برج من بداية السنة وحتى الآن، بعضها محزن والبعض الآخر مفرح، وبخلاف ذلك فإن جميع المواقف والأحداث لها تأثير على الصحة العامة، وقد يكون لها دور في التسبب بالأمراض، ولأن بعض الأبراج لديها طابع الإهمال فهذا ينطبق على الصحة أيضا، ومن هنا كان من المهم التركيز على الحالة الصحية خلال شهر ديسمبر الذي يمثل نهاية العام، لإنقاذ الموقف والدخول إلى العام الجديد بحالة صحية جيدة، لذا تعرف على جميعها وفقا لما ذكره موقع Times of India.
 الحمل احذر الفوضى والارتباك الذي يمكنه أن يعم حياتك، فإذا لم تسِر الأمور وفقا لما خططت له ستجد نفسك محبطا بسهولة، ويصيبك الغضب وتثيرك أبسط المواقف والتصرفات التي تضع ضغطا زائدا على دماغك. نتيجة ما تمر به فغالبا ما ستواجه الصداع والآلام التي تزيد من إجهادك المتكرر، لذا سيكون عليك تقليل استهلاكك
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برج القوس.. شخص قاسٍ لكنه غير أناني

حان الوقت للاحتفال بمواليد برج القوس، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فاعلم أنك من الأشخاص الأكثر حظا في العالم، إذ يتميز مواليد القوس بالحيوية والانفتاح، كما أنهم بطبيعتهم يستطيعون القيادة ويهتمون كثيرا بآراء من حولهم. وعلى الرغم من أن القوس اجتماعي في كثير من الأحيان، فإنه يحب السفر بمفرده، وممارسة الأنشطة التي تحمل المغامرة دون أن ينتظر من أحد مشاركته فى كل هذه الأمور. إذا كنت مهتما بالأبراج الفلكية فسيكون عليك معرفة سمات شخصيتك الإيجابية والسلبية، وفقا لما ذكره موقع Ganesha Speaks Official Site.
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امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.
رجل-الميزان

لا تخف ولكن احذر.. تعرف على مولود العقرب أكثر

بدأت أعياد ميلاد برج العقرب بالأمطار والسحب الكثيفة والرعد في السماء، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا نهائيا، فمواليد برج العقرب ليس كما يظهرون أول مرة، بل قد تحتاج إلى وقت طويل للدخول إلى عالم هذه الشخصية وفك الشفرات التي تظهر في كل مقابلة. العقرب مولود استثنائي، يظهر كالحمل الوديع، ولكن احذر فقد تكون لدغته القاضية عليك، ومثلما قالت الممثلة التونسية، هند صبري، في فيلم الفيلم الأزرق "لا تخافوا ولكن احذروا"، عليك أن تأخذ احتياطاتك وتعرف جيدا مواليد هذا البرج عن قرب.
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