رياضة

بيع قميص لبيليه بـ30 ألف يورو في مزاد

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
قميص بيليه
قميص بيليه
بِيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو، خلال مزاد لأشياء رياضية ذات قيمة، أقيم في مدينة تورينو الإيطالية، وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في يوليو عام 1971. ويعد بيليه فى نظر الكثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وفي البرازيل يعد بطلا قوميا، وفي عام 1999 اختير كلاعب القرن من قبَل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وفي نفس العام فاز بيليه بلقب لاعب القرن، بعدما طلبت مجلة فرانس فوتبول من الفائزين بجائزتها (جائزة الكرة الذهبية) ترشيح أفضل لاعب فى القرن.
كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليج) مقابل 9400 يورو، وتم بيع أيضًا القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989- 90، مقابل 7500 يورو. أما
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سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
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جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
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كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

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كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
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فان دايك يوضح حقيقة سخريته من رونالدو

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عدم تعمده السخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الإثنين، والذي شهد تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وتلقى فان دايك فور وصوله لمقر الحفل، سؤالا من مراسل التليفزيون الهولندي، جاء كالآتي: "رونالدو لم يأت إلى الحفل، هل أصبحت المنافسة الآن أقل؟"، وأجاب المدافع الهولندي لفريق ليفربول ساخرًا: "هل كان رونالدو فعلا منافسًا؟".
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يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
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رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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