بيع قميص لبيليه بـ30 ألف يورو في مزاد

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

قميص بيليه

بِيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو، خلال مزاد لأشياء رياضية ذات قيمة، أقيم في مدينة تورينو الإيطالية، وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في يوليو عام 1971. ويعد بيليه فى نظر الكثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وفي البرازيل يعد بطلا قوميا، وفي عام 1999 اختير كلاعب القرن من قبَل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وفي نفس العام فاز بيليه بلقب لاعب القرن، بعدما طلبت مجلة فرانس فوتبول من الفائزين بجائزتها (جائزة الكرة الذهبية) ترشيح أفضل لاعب فى القرن.

كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليج) مقابل 9400 يورو، وتم بيع أيضًا القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989- 90، مقابل 7500 يورو. أما