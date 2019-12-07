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"زيت لبان الدكر".. 6 زيوت حيوية لعلاج جفاف القدمين

يعتبر اللبان العطري رائعا لعلاج البشرة الجافة، حيث تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الزيت على تهدئة البشرة، وتحسن من تجديد خلايا الجلد مع إبقائها رطبة
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
تشقق القدمين
تشقق القدمين
منذ أيام قليلة أعلن فصل الشتاء عن مجيئه، وعند الحديث عن هذا الفصل، لابد من تذكر جفاف البشرة، والمشكلات الجلدية المتعلقة بالشتاء، على سبيل المثال جفاف البشرة وتشقق القدمين، وفقد معدلات الترطيب، وغيره من المشكلات الأخرى، لذا نلجأ إلى استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتميز بتأثير أسرع من الكريمات، لبناء طبقة واقية على الجلد، ولكن ننسى بعض الأجزاء في الجسم، على سبيل المثال القدمان، تتعرضان للتشقق والجفاف، وتحتاجان -أيضًا- إلى عناية خاصة، نقلا عن "boldsky".
يؤدي تشقق القدمين والجفاف إلى الشعور بعدم الراحة، ومع فصل الشتاء وزيادة العواصف والأتربة، تزداد مشكلة قدميك، ويزداد معها معدل الجفاف، فعندما تجف بشرة القدمين، لا يعني فقط أنك ستشعر بعدم الراحة والألم، ولكن أيضًا يبدو مظهرك غير لائق، مما يسبب لك الإحراج، لذا عليك بتدليل قدميك مثل باقي أجزاء الجسم، وذلك
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فوائد-البندق

إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة.. 7 فوائد لزيت البندق

نشعر بالجوع بين الوجبات الرئيسية، ونحتاج إلى خيارات صحية من الطعام، تساعدنا على الشعور بالشبع، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، كما تلعب المكسرات دورا كبيرا في تجنب الجوع، بما في ذلك البندق، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ومن ثم فإن زيت البندق يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، خاصةً لفاعليته في الحفاظ على البشرة والشعر، نقلًا عن موقع "health line".
صبغة-الشعر

دراسة: صبغ الشعر بشكل متكرر يعرضك للإصابة بالسرطان

كشف مجموعة من العلماء عن مخاوفهم بشأن صبغة الشعر التي تستخدمها النساء بشكل متكرر، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر، ولهذا تعقب الباحثون في المعهد الوطني للصحة آلاف النساء. النساء اللاتي كشفن عن استخدامهن المنتظم لصبغة الشعر، تعرضن لتطور سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 9% مقارنة باللاتي لم يستخدمن الصبغات المختلفة، كما أن اللاتي يستخدمن منتجات فرد الشعر كل 5- 8 أسابيع يتعرضن للخطر بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لنتائج البحث، وحسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
ماسك القناع

ماسك القناع.. متعدد الاستخدامات ويجعل البشرة نضرة

تعتبر الماسكات الطبيعية من الآليات الفعالة في علاج مشكلات البشرة، التي تتمثل في البثور السوداء والهالات السوداء، إضافة إلى حب الشباب، وغيرها من المشكلات الجلدية، فماسك الترمس وماء الورد يعمل بفاعلية كبيرة في منح البشرة النضارة والانتعاش التي تحتاجها، وماسك السكر والعسل يعتبر من أهم الاسكرابات المستخدمة لتقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت، كما أن ماسك القناع له أهمية كبيرة، في تجديد البشرة التالفة، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس، نقلا عن "stylecraze".
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