"زيت لبان الدكر".. 6 زيوت حيوية لعلاج جفاف القدمين

يعتبر اللبان العطري رائعا لعلاج البشرة الجافة، حيث تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الزيت على تهدئة البشرة، وتحسن من تجديد خلايا الجلد مع إبقائها رطبة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تشقق القدمين

منذ أيام قليلة أعلن فصل الشتاء عن مجيئه، وعند الحديث عن هذا الفصل، لابد من تذكر جفاف البشرة، والمشكلات الجلدية المتعلقة بالشتاء، على سبيل المثال جفاف البشرة وتشقق القدمين، وفقد معدلات الترطيب، وغيره من المشكلات الأخرى، لذا نلجأ إلى استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتميز بتأثير أسرع من الكريمات، لبناء طبقة واقية على الجلد، ولكن ننسى بعض الأجزاء في الجسم، على سبيل المثال القدمان، تتعرضان للتشقق والجفاف، وتحتاجان -أيضًا- إلى عناية خاصة، نقلا عن "boldsky".

يؤدي تشقق القدمين والجفاف إلى الشعور بعدم الراحة، ومع فصل الشتاء وزيادة العواصف والأتربة، تزداد مشكلة قدميك، ويزداد معها معدل الجفاف، فعندما تجف بشرة القدمين، لا يعني فقط أنك ستشعر بعدم الراحة والألم، ولكن أيضًا يبدو مظهرك غير لائق، مما يسبب لك الإحراج، لذا عليك بتدليل قدميك مثل باقي أجزاء الجسم، وذلك