"زيت لبان الدكر".. 6 زيوت حيوية لعلاج جفاف القدمين

يعتبر اللبان العطري رائعا لعلاج البشرة الجافة، حيث تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الزيت على تهدئة البشرة، وتحسن من تجديد خلايا الجلد مع إبقائها رطبة
منذ أيام قليلة أعلن فصل الشتاء عن مجيئه، وعند الحديث عن هذا الفصل، لابد من تذكر جفاف البشرة، والمشكلات الجلدية المتعلقة بالشتاء، على سبيل المثال جفاف البشرة وتشقق القدمين، وفقد معدلات الترطيب، وغيره من المشكلات الأخرى، لذا نلجأ إلى استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتميز بتأثير أسرع من الكريمات، لبناء طبقة واقية على الجلد، ولكن ننسى بعض الأجزاء في الجسم، على سبيل المثال القدمان، تتعرضان للتشقق والجفاف، وتحتاجان -أيضًا- إلى عناية خاصة، نقلا عن "boldsky".
يؤدي تشقق القدمين والجفاف إلى الشعور بعدم الراحة، ومع فصل الشتاء وزيادة العواصف والأتربة، تزداد مشكلة قدميك، ويزداد معها معدل الجفاف، فعندما تجف بشرة القدمين، لا يعني فقط أنك ستشعر بعدم الراحة والألم، ولكن أيضًا يبدو مظهرك غير لائق، مما يسبب لك الإحراج، لذا عليك بتدليل قدميك مثل باقي أجزاء الجسم، وذلك
يؤدي تشقق القدمين والجفاف إلى الشعور بعدم الراحة، ومع فصل الشتاء وزيادة العواصف والأتربة، تزداد مشكلة قدميك، ويزداد معها معدل الجفاف، فعندما تجف بشرة القدمين، لا يعني فقط أنك ستشعر بعدم الراحة والألم، ولكن أيضًا يبدو مظهرك غير لائق، مما يسبب لك الإحراج، لذا عليك بتدليل قدميك مثل باقي أجزاء الجسم، وذلك من خلال استخدام مجموعة مختلفة من الزيوت الحيوية.
الزيوت الحيوية من أكثر الطرق العلاجية المستخدمة في الوقت الحاضر، تستخلص من أوراق النباتات، والبذور والورود، اقترحت العديد من الأبحاث أن الزيوت الحيوية تحتوي على خصائص رائعة، ليس فقط للحفاظ على صحة البشرة، ولكن تسرع من عمليات الشفاء، ونظرًا لأنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات والالتهابات، فهي تعزز من صحة البشرة وتوهجها، كما تساعد في تحسين وظائف الحاجز الواقي للبشرة، للوقاية من أي تلف يحدث للجلد، وما يلي بعض من الزيوت الحيوية المهمة، التي يمكن تطبيقها على البشرة:
1- زيت اللافندر
يتميز بخصائصه الفعالة في تهدئة البشرة، ويعمل على إعادة ترطيب القدمين، حيث لديه خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، تقلل من أي ألم تشعر به، ومن أفضل المميزات في زيت اللافندر أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل جيد، بدون أن يمنحها ملمسا دهنيا.
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2- زيت الأرجان
يتميز بمعدلات عالية من الدهون الحيوية، التي تساعد في التحسين من صحة البشرة ومرونتها، والأهم من ذلك أن زيت الأرجان يحسن معدلات ترطيب البشر، وبالتالي تستطيع الحفاظ على صحة قدميك من الجفاف.
3- زيت الكافور
يستخدم خصيصًا للقدم المتشققة، فهو لا يعمل على ترطيب البشرة فقط، ولكن أيضًا يساعد في شفاء الجلد من الآلام والالتهابات.
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4- زيت النعناع
مهدئ فعال في عالم التجميل والعناية بالبشرة، حيث يعتبر من أفضل الطرق المتبعة لتغذية القدمين، حيث يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في تدليل البشرة، عند تطبيقه على البشرة بانتظام، كما يحتوي المنثول الموجود في الزيت على خصائص مسكنة تساعد على تقليل أي ألم.
5- زيت شجرة الشاي
يتميز بالعديد من الخصائص المفيدة للبشرة، حيث إنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، تعمل على مكافحة البكتيريا الضارة والالتهابات، إضافة إلى ذلك، الخصائص المضادة للالتهابات تساعد على تليين الجلد، كما أنه يساعد على تقليل الحكة والتهيج الناتج عن جفاف الجلد على قدميك، ولكن تأكد من تخفيف هذا الزيت المركز قبل الاستخدام.
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6- زيت لبان الدكر
يعتبر اللبان العطري رائعا لعلاج البشرة الجافة، حيث تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الزيت على تهدئة البشرة، وتحسن من تجديد خلايا الجلد مع إبقائها رطبة.
ما سبق بعض من الزيوت الحيوية المهمة التي يمكنك استخدامها بسهولة، لتجنب جفاف البشرة، وخاصة في فصل الشتاء.
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