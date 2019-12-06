زيدان: لدينا جهاز طبي رائع.. وهازارد ليس سعيدًا

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

هازارد

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إسبانيول، المقرر إقامتها غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإسباني. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سندخل مواجهة إسبانيول دون استرخاء، فهو خصم يسعى للعب مباراة جيدة، ونريد أن نقدم أداءً رائعًا، وسنحاول بذل قصارى جهدنا على أرض الملعب". وفي ما يخص إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، قال زيدان: "هازارد ليس سعيدًا، لكن هذا هو الواقع، ورغم أن الإصابة كانت أسوأ من المتوقع، فإنه سيعود قريبًا بعد علاجه ولا شيء أكثر من ذلك".

وتابع زين الدين زيدان: "مارسيلو وجاريث بيل لديهما نفس الأمر، وإصابة هازارد خسارة كبيرة، لكن يجب أن نستمر، وبيل تعرض للإصابة خلال مواجهة ألافيس، وبعد أيام من الراحة، شعر ببعض الآلام، ولا يستطيع التدرب بشكل طبيعي". وعن كثرة إصابات الفريق، أجاب مدرب ريال مدريد: "لا أعرف ما إذا كان على اللاعبين القيام

وتابع زين الدين زيدان: "مارسيلو وجاريث بيل لديهما نفس الأمر، وإصابة هازارد خسارة كبيرة، لكن يجب أن نستمر، وبيل تعرض للإصابة خلال مواجهة ألافيس، وبعد أيام من الراحة، شعر ببعض الآلام، ولا يستطيع التدرب بشكل طبيعي".



وعن كثرة إصابات الفريق، أجاب مدرب ريال مدريد: "لا أعرف ما إذا كان على اللاعبين القيام بشيء آخر، فليس من المهم فقط التدريب، بل أيضا تناول الطعام بشكل جيد والتعافي، وأعتقد أن اللاعبين يقومون بذلك. لدينا جهاز طبي رائع، والأطباء يعانون حين يُصاب لاعب، فهو أمر يهم الجميع، ويعرف اللاعبون أنهم مُحاطون بأفضل الخدمات".



ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر الغريم التقليدي برشلونة.

