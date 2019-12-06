رياضة

زيدان: لدينا جهاز طبي رائع.. وهازارد ليس سعيدًا

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
هازارد
هازارد
أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إسبانيول، المقرر إقامتها غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإسباني. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سندخل مواجهة إسبانيول دون استرخاء، فهو خصم يسعى للعب مباراة جيدة، ونريد أن نقدم أداءً رائعًا، وسنحاول بذل قصارى جهدنا على أرض الملعب". وفي ما يخص إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، قال زيدان: "هازارد ليس سعيدًا، لكن هذا هو الواقع، ورغم أن الإصابة كانت أسوأ من المتوقع، فإنه سيعود قريبًا بعد علاجه ولا شيء أكثر من ذلك".
وتابع زين الدين زيدان: "مارسيلو وجاريث بيل لديهما نفس الأمر، وإصابة هازارد خسارة كبيرة، لكن يجب أن نستمر، وبيل تعرض للإصابة خلال مواجهة ألافيس، وبعد أيام من الراحة، شعر ببعض الآلام، ولا يستطيع التدرب بشكل طبيعي". وعن كثرة إصابات الفريق، أجاب مدرب ريال مدريد: "لا أعرف ما إذا كان على اللاعبين القيام
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سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
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جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
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كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

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إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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بيل يعد زيدان بتطوير مستواه مع ريال مدريد

يأمل النجم الويلزي جاريث بيل، تحسين علاقته بجماهير ريال مدريد في الفترة المقبلة، من خلال تطوير مستواه وتقديم أداء أفضل من العروض الباهتة التي يقدمها رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الجاري. وقدم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وعدًا بشأن مستواه للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم "120%" من إمكانياته خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق على مواصلة النتائج الطيبة التي حققها في الآونة الأخيرة.
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
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