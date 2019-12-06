زيدان: طريقة اللعب ليست كل شيء.. والحيوية أهم

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

زين الدين زيدان

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن طريقة اللعب ليست كل شيء، لكن الشيء المهم هو الحيوية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيول، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، علمًا بأن اللقاء سيقام غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقال مدرب ريال مدريد: "طريقة اللعب ليست كل شيء، لكن الشيء المهم هو الحيوية، ولا أحب أن أفعل نفس الشيء دائمًا، لأن المنافسين يدرسونك، وطرق اللعب التي نضعها تكون على حسب المباراة، وقبل اللقاء ضد إسبانيول قد نلعب بطريقة مختلفة عن المباريات الأخرى".

وواصل: "أنا متحمس للعب ضد إسبانيول، وأحب الدوري الإسباني، وهو فريق لا يستحق المركز الذي يوجد فيه في الجدول، وإذا تركناه يلعب بحريته فسوف يسبب لنا أزمة". وردا على سؤال يخص الصفقات الشتوية للملكي، قال زيدان: "كل شيء يمكن أن يحدث، وعندما يحين الوقت سنرى ذلك". وعن موقف كاسيميرو وفرصة فينسيوس، أجاب: "إذا

وواصل: "أنا متحمس للعب ضد إسبانيول، وأحب الدوري الإسباني، وهو فريق لا يستحق المركز الذي يوجد فيه في الجدول، وإذا تركناه يلعب بحريته فسوف يسبب لنا أزمة".



وردا على سؤال يخص الصفقات الشتوية للملكي، قال زيدان: "كل شيء يمكن أن يحدث، وعندما يحين الوقت سنرى ذلك".



وعن موقف كاسيميرو وفرصة فينسيوس، أجاب: "إذا حصل كاسيميرو على بطاقة صفراء سيغيب عن المباراة التالية، وفي ما يخص فينيسيوس فقد حان الوقت للجميع، وغدًا سيكون معنا، وسوف أعلن عن القائمة وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين".



وفي ما يخص بيل والجولف، قال: "سأجيب كمدرب لريال مدريد، لن أمنع بيل أو أي لاعب آخر، فاللاعبون الموجودون ناضجون ويعرفون ما يجب عليهم فعله، وأنا سعيد لوجودي هنا مع اللاعبين الذين أحبهم كثيرًا، وكل يوم سعادة بالنسبة لي، حتى إن كانت الأمور معقدة، وهذا لن يتغير أبدا".

