رياضة

زيدان: طريقة اللعب ليست كل شيء.. والحيوية أهم

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
يرى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن طريقة اللعب ليست كل شيء، لكن الشيء المهم هو الحيوية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيول، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، علمًا بأن اللقاء سيقام غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقال مدرب ريال مدريد: "طريقة اللعب ليست كل شيء، لكن الشيء المهم هو الحيوية، ولا أحب أن أفعل نفس الشيء دائمًا، لأن المنافسين يدرسونك، وطرق اللعب التي نضعها تكون على حسب المباراة، وقبل اللقاء ضد إسبانيول قد نلعب بطريقة مختلفة عن المباريات الأخرى".
وواصل: "أنا متحمس للعب ضد إسبانيول، وأحب الدوري الإسباني، وهو فريق لا يستحق المركز الذي يوجد فيه في الجدول، وإذا تركناه يلعب بحريته فسوف يسبب لنا أزمة". وردا على سؤال يخص الصفقات الشتوية للملكي، قال زيدان: "كل شيء يمكن أن يحدث، وعندما يحين الوقت سنرى ذلك". وعن موقف كاسيميرو وفرصة فينسيوس، أجاب: "إذا
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سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

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جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

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زيدان: لدينا جهاز طبي رائع.. وهازارد ليس سعيدًا

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بيل يعد زيدان بتطوير مستواه مع ريال مدريد

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فالفيردي يدافع عن بيكيه: اتركوه وشأنه

علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على الانتقادات الموجهة مؤخرًا للاعبيه، أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، وذلك أثناء المؤتمر التحضيري لمباراة برشلونة القادمة . وقال فالفيردي عن إمكانية الاعتماد على لاعبه السنغالي موسى واجي : "هناك احتمالان، الاعتماد عليه أو تغيير طريقة اللعب، هو جاهز ولعب في الموسم الماضي " وتابع عن راكتيتش خط وسط الفريق الكتالوني: " ليس لدي الكثير لأقوله حول المحادثات الخاصة مع اللاعبين، الفريق يغير بعض الأشياء، وهناك الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، ولا بد لي من الاعتماد على اللاعبين الأفضل".
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مارسيلو يكشف عن رغبته في الاعتزال بريال مدريد

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