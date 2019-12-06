كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

يورجن كلوب - محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".

وأضاف يورجن كلوب صاحب الـ52 عامًا: "لدينا لاعبون يتمتعون بالخبرة، وعلينا أن نتخذ القرارات الضرورية، ونحترم في نفس الوقت إمكانيات منافسينا، علينا أن نجهز لاعبينا بأفضل طريقة ممكنة". واكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليواصل تأكيد صدارته للبريميرليج، وغاب صلاح عن المواجهة، بينما شارك