لحظة احتراق سيارة وقود أعلى الدائري (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

حريق - أرشيفية

كثافات مرورية، ودخان أسود وألسنة لهب تخرج من سيارة تحمل كمية من الوقود أعلى الطريق الدائرى بالقرب من منطقة الخصوص، أثر إشتعال النيران بها، وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمنع امتداده للمجاورات.

وانتقل اللواء علاء الدين متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حريق سيارة، فيما يكثف رجال المرور من جهودهم لتسيير الحركة المرورية، وسحب الكثافات في الاتجاه القادم من الخصوص إلى منطقة مسطرد. وأنقذت العناية الإلهية سائق السيارة، بعد أن قفز من كابينة القيادة، التي احترقت بالكامل،