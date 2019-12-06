جريمة

لحظة احتراق سيارة وقود أعلى الدائري (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
كثافات مرورية، ودخان أسود وألسنة لهب تخرج من سيارة تحمل كمية من الوقود أعلى الطريق الدائرى بالقرب من منطقة الخصوص، أثر إشتعال النيران بها، وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمنع امتداده للمجاورات.
وانتقل اللواء علاء الدين متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حريق سيارة، فيما يكثف رجال المرور من جهودهم لتسيير الحركة المرورية، وسحب الكثافات في الاتجاه القادم من الخصوص إلى منطقة مسطرد. وأنقذت العناية الإلهية سائق السيارة، بعد أن قفز من كابينة القيادة، التي احترقت بالكامل،
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«مختنقة ببخار السخان».. وفاة طالبة جامعية داخل شقة بالقاهرة

لقيت طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مصرعها داخل شقة مستأجرة هي وعدد من صديقاتها من الطالبات بسكن التدريس ببولاق الدكرور، مختنقة ببخار السخان أثر استنشاقها بخار الماء ما أدى لاختناقها.. وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمصرع طالبة بجامعة القاهرة، في سكن التدريس ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين العثور على جثة الطالبة إجلال محمد وأصل، من محافظة دمياط، طالبة بكلية الآثار، متوفاة باسفكسيا الخنق.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
انقلاب-سيارة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
انقلاب ميكروباص

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو.
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السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
مقر نادي الزمالك

كواليس حريق محل «كبابجي» في نادي الزمالك بالمهندسين

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الرابعة والربع مساء الجمعة، الأجواء مستقرة داخل أروقة نادي الزمالك وسط توافد عشرات الأعضاء رفقة عائلاتهم وذويهم لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بين جنبات القلعة البيضاء الواقعة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، لكن حدثا جديدا طرأ تبدلت معه حالة الهدوء، وحل بدلا منها الخوف والذعر لدى تصاعد أدخنة كثيفة، أسرع البعض لاكتشاف مصدرها وتبين أنه مطعم مشويات (كبابجي) مواجه لأحد حمامات السباحة.
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