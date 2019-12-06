جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

جماهير الأهلي

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.

ويسعى الأهلي في هذه المباراة لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد؛ لذلك يأمل المارد الأحمر في هذه المباراة مصالحة جماهيره. وتشير الأرقام إلى أن هناك 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال في البطولة، نسختي 2004 و2007، وفي نسخة 2004 التقى الفريقان في دور الـ32،

ويسعى الأهلي في هذه المباراة لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد؛ لذلك يأمل المارد الأحمر في هذه المباراة مصالحة جماهيره.



وتشير الأرقام إلى أن هناك 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال في البطولة، نسختي 2004 و2007، وفي نسخة 2004 التقى الفريقان في دور الـ32، وكان الأهلي تحت القيادة الفنية البرتغالية لمانويل جوزيه، وخسر الفريق الأحمر في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب ليودع منافسات البطولة مبكرًا.



وفي نسخة 2007، جمعت منافسات دور الثمانية (مجموعات) الفريقين في المجموعة الثانية رفقة كل من أسيك ميموزا الإيفواري والترجي التونسي، والمارد الأحمر تحت قيادة مانويل جوزيه فاز في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، وخسر في لقاء العودة بثلاثية دون رد.