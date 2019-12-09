العلاج بالتبريد.. يساعد على فقدان الوزن وتغذية العقل

في حين أن فقدان الوزن يمثل رحلة طويلة وشاقة، فإن وسائل الشفاء؛ مثل العلاج بالتبريد، يمكن أن تكون في متناول اليد للمساعدة على فقدان الوزن بشكل أسهل
يحاول العلم البحث عن طرق علاج حديثة خالية من المواد الكيميائية، وتعمل على تحقيق أعلى نسبٍ للشفاء، بدون التعرض لأي آثار جانبية؛ فعلى سبيل المثال، تحدثنا مسبقًا عن العلاج بالألوان، وفاعلية الإضاءات في الشفاء من آلام والتهابات المفاصل، ويوجد الآن علاج فعال أيضًا يعرف باسم "العلاج بالتبريد" أو "Cryotherapy"، يقدم لك العديد من الفوائد، مثل التخلص من الصداع، والتعافي من الألم، وفقدان الوزن، وغير ذلك من الفوائد العلاجية. وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "times of india".
العلاج بالتبريد هو نوع من العلاج البارد يحظى بشعبية كبيرة بين الرياضيين والمشاهير والمدربين والأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن، والآن يكتسب شعبية كبيرة في مجال الطب، كما يعد نوعا من وسائل تخفيف الآلام، ويشمل الجلوس في غرفة باردة لمدة محددة لعلاج الأعصاب والعضلات المؤلمة في الجسم.
لا يساعد فقط على
العلاج بالتبريد هو نوع من العلاج البارد يحظى بشعبية كبيرة بين الرياضيين والمشاهير والمدربين والأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن، والآن يكتسب شعبية كبيرة في مجال الطب، كما يعد نوعا من وسائل تخفيف الآلام، ويشمل الجلوس في غرفة باردة لمدة محددة لعلاج الأعصاب والعضلات المؤلمة في الجسم.
لا يساعد فقط على الانتعاش أو الشفاء أو جعلك تبدو أصغر سنا، بل هناك أيضًا العديد من الفوائد الأخرى لعقلك وجسمك:
1- مفيد للعقل
واحدة من أكثر الفوائد المرتبطة بهذا العلاج هى العقل، فالجلسات المنتظمة للعلاج البارد يمكن أن تكون مغذية لعقلك، وتعزز الصحة العقلية، بل تساعد على تخفيف بعض الأعراض الحادة للاكتئاب والقلق أيضًا، فتعريض الجسم لدرجات حرارة شديدة البرودة يعمل على إفراز هرمونات السعادة؛ مثل الدوبامين، كما ذكرت الدراسات أن العلاج بالتبريد يمكن أن يكون خطة فعالة لعلاج مشكلات مثل الخرف وألزهايمر إلى حد ما؛ لأنه يعزز مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، والتي تساعد على التعامل مع الإجهاد أيضًا.
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2- التعامل مع الصداع النصفي
يصعب التعامل مع الصداع النصفي والصداع المزمن، خاصة عندما لا تكون هناك مسكنات للألم مناسبة للتهدئة، ويمكن أن يساعد العلاج بالتبريد على تقليل أعراض الصداع النصفي، والأعصاب المؤلمة في الرأس وحول العنق، كما يعمل على تهدئة ضغط الدم المرتفع وتهيج الأعصاب وتخفيف الألم المزمن بطريقة طبيعية وسهلة.
3- التقليل من الألم والمساعدة في الشفاء
يمكن لجلسات العلاج بالتبريد أن تقلل من الألم، والتصلب، والالتهابات، وتساعد على استعادة العضلات. كل هذا يحدث بعد التمرينات المكثفة، ويمكن أيضا عكس الضرر الناتج عن التلف الخلوي، وفي الواقع، قد يساعد العلاج بالتبريد أيضًا على تقليل الألم المرتبط بالأمراض المزمنة والالتهابات، مثل التهاب المفاصل.
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4- التعزيز من المناعة
جزء كبير من صحة الجسم يأتي من المناعة، فإذا كنت تعاني من نوبات ضعف المناعة في الماضي، فقد تساعد جلسة العلاج بالتبريد على تنشيط جسمك. لقد وجدت الدراسات أن الانغماس في جلسات منتظمة للعلاج بالتبريد لكامل الجسم يمكن أن يفيد جسمك بشكل كبير، ويؤدي إلى زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، وأنزيمات البروتين التي يمكن أن تعزز الخصائص المضادة للالتهابات في الجسم.
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5- فقدان الوزن
في حين أن فقدان الوزن هو رحلة طويلة وشاقة، فإن وسائل الشفاء مثل العلاج بالتبريد، يمكن أن تكون في متناول اليد للمساعدة في فقدان الوزن بشكل أسهل، ويمكن أن يؤدي الجلوس في غرفة درجة حرارتها باردة إلى مساعدة جسمك على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فاعلية، وهذا بدوره يمكن أن يسرع ويعزز عملية الأيض لمحاربة الخلايا الدهنية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا التعامل مع الآثار اللاحقة لفقدان الوزن والمساعدة في الشفاء بشكل عام.
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