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العلاج بالتبريد.. يساعد على فقدان الوزن وتغذية العقل

في حين أن فقدان الوزن يمثل رحلة طويلة وشاقة، فإن وسائل الشفاء؛ مثل العلاج بالتبريد، يمكن أن تكون في متناول اليد للمساعدة على فقدان الوزن بشكل أسهل
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
العلاج بالتبريد
العلاج بالتبريد
يحاول العلم البحث عن طرق علاج حديثة خالية من المواد الكيميائية، وتعمل على تحقيق أعلى نسبٍ للشفاء، بدون التعرض لأي آثار جانبية؛ فعلى سبيل المثال، تحدثنا مسبقًا عن العلاج بالألوان، وفاعلية الإضاءات في الشفاء من آلام والتهابات المفاصل، ويوجد الآن علاج فعال أيضًا يعرف باسم "العلاج بالتبريد" أو "Cryotherapy"، يقدم لك العديد من الفوائد، مثل التخلص من الصداع، والتعافي من الألم، وفقدان الوزن، وغير ذلك من الفوائد العلاجية. وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "times of india".
العلاج بالتبريد هو نوع من العلاج البارد يحظى بشعبية كبيرة بين الرياضيين والمشاهير والمدربين والأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن، والآن يكتسب شعبية كبيرة في مجال الطب، كما يعد نوعا من وسائل تخفيف الآلام، ويشمل الجلوس في غرفة باردة لمدة محددة لعلاج الأعصاب والعضلات المؤلمة في الجسم. لا يساعد فقط على
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