جريمة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع ميلاد معوض جرجس، 45 عاما، ومقيم بمدينة حلوان، وإصابة نبيل عبد السيد سعيد، ومقيم بمدينة حلوان باشتباه نزيف بالبطن، راهبين بدير الانبا بيشوي.

وتم نقل جثة المتوفي لمستشفى وادي النطرون المركزي، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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«مختنقة ببخار السخان».. وفاة طالبة جامعية داخل شقة بالقاهرة

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بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

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حريق

لحظة احتراق سيارة وقود أعلى الدائري (فيديو)

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انقلاب ميكروباص

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مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

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إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

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«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية

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جريمة الجنس والشعوذة| سر ذبح دجال وإلقاء جثته بالهرم

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