مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع ميلاد معوض جرجس، 45 عاما، ومقيم بمدينة حلوان، وإصابة نبيل عبد السيد سعيد، ومقيم بمدينة حلوان باشتباه نزيف بالبطن، راهبين بدير الانبا بيشوي.

وتم نقل جثة المتوفي لمستشفى وادي النطرون المركزي، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.