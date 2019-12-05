تجربة.. Realme 5 Pro الاختيار الأنسب للفئة المتوسطة

استطاعت شركة Realme الجمع بين المواصفات المناسبة للفئة المتوسطة في هاتفها Realme 5 Pro متغلبةً بذلك على بعض ما كان ينقصها في الإصدار السابق realme 3 Pro
تواصل شركة Realme الوليدة مؤخرًا في عالم الهواتف الذكية تألقها، وذلك بإصدارات مختلفة تتناسب مع احتياجات المستهلكين، خاصة الشباب منهم، إذ ركزت realme منذ اليوم الأول لوجودها في السوق المصري، على تقديم أفضل إمكانيات ومواصفات في الهواتف الذكية مقابل قيمة سعرية مناسبة، وأطلق عليها بسبب ذلك أفضل منتج مقابل سعر، واستمرت realme على هذا المنوال في سلسلة هواتفها بدايةً من Realme 2 Pro وصولا إلى الهاتف Realme 5 Pro الذي نعرض عليكم في السطور التالية ملخصا لمراجعته بعد التجربة، للنسخة 4 جيجا رام، مع 128 ميجا بايت ذاكرة داخلية.
مواصفات هاتف ريلمي 5 برو الرئيسية:
الشاشة: IPS LCD بقياس 6.3 بوصة ودقة FHD+ بجودة 1080*2340 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة مع نوتش في أعلى الشاشة.
المعالج: سناب دراجون 712 ثماني النواة تكنولوجيا 10 نانو مع معالج رسوميات Adreno 616.
نظام التشغيل: أندرويد Pie 9.0 مع واجهة مستخدم Color
مواصفات هاتف ريلمي 5 برو الرئيسية:
الشاشة: IPS LCD بقياس 6.3 بوصة ودقة FHD+ بجودة 1080*2340 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة مع نوتش في أعلى الشاشة.
المعالج: سناب دراجون 712 ثماني النواة تكنولوجيا 10 نانو مع معالج رسوميات Adreno 616.
نظام التشغيل: أندرويد Pie 9.0 مع واجهة مستخدم Color OS 6.
الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت مع 4 أو 8 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية.
الكاميرا الخلفية: رباعية بجودة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 والثانية بجودة 8 ميجا بيكسل Ultra Wide مع فتحة عدسة f/2.2 فلاش LED والثالثة 2 ميجا بيكسل للعزل والرابعة 2 ميجا بيكسل macro تصوير فيديو بجودة 4K وبجودة 1080 بيكسل مع 30 لقطة في الثانية.
الكاميرا الأمامية: 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/1.8 وتصوير فيديو بجودة 1080 بيكسل مع 30 لقطة في الثانية.
البطارية: 4000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع VOOC.
الألوان: الأزرق والأخضر.
هاتف ريلمي 5 برو يأتي بوزن 184 جراما مع تصنيع هيكل خارجي من البلاستيك المقوى "بولي كاربونيتو" المعالج بشكل جمالي يمنعك من الشعور بأنه مصنوع من الزجاج، وذلك مع بعض الأشكال المتقطعة على ظهر الهاتف والتي تعكس الضوء بشكل مبهج، إحكام قبضة يدك على الهاتف من غالبية الزوايا لن تكون مزعجة بالنسبة لك في مقاس هاتف ريلمي الذي يأتي بشاشة كبيرة إلى حد ما 6.3 بوصة بأبعاد 157×74.2×8.9 ملم، وحواف الهاتف من الجوانب الطولية تكاد تكون منعدمة بينما في الأعلى والأسفل حواف بسيطة بسبب نوتش الكاميرا السيلفي في الأعلى.
شاشة الهاتف نقية والتفاصيل عليها واضحة ودقة البيكسلات مريحة للعين لكنها ليست بجودة شاشات سامسونج، وهذا يمكن تقبّله مقابل السعر الخاص بالهاتف.
أما عن المعالج فهو Snapdragon 712 ثماني النواة يدعم تكنولوجيا 10 نانو، وهو يمثل أفضل معالجات سناب دراجون في هذه الفئة السعرية، ومع تجربة الأداء أثبت الهاتف قوة ملحوظة مقارنة بهاتف ريلمي 3 برو الإصدار السابق، ويمكن التمتع بألعاب عالية الجودة مثل فورتي نايت وبابجي، دون إحساس بأي تأخير في الاستجابة لأوامر التشغيل، أما عن الانتقال بين التطبيقات فيأتي سلسا جدا دون أي ملاحظات للبطء في التنقل من تطبيق لآخر حتى مع تعدد المهام على الهاتف.
يأتي هاتف ريلمي 5 برو مدعوما ببطارية 4000 مللي أمبير وهي مناسبة جدا للفئة السعرية، ومتناسبة مع سمك الهاتف، ومع التشغيل المتواصل بين تطبيقات وإنترنت وألعاب استمرت لما يقرب من 7 ساعات و15 دقيقة، ويأتي منفذ الشحن USB Type C وشاحن VOOC السريع، إذ يتم شحن الهاتف بنحو 65% في أقل من 45 دقيقة.
تتميز كاميرات هواتف ريلمي بخبرات واسعة نقلتها عن شركة أوبو، فحينما تعلن ريلمي أن كاميراتها 48 ميجا بكسل، فهي تعني بذلك قدرات هائلة في الكاميرات، وحينما تؤكد أنها 4 كاميرات فهي تحدد مهام مختلفة لكل كاميرا منها، وخلال التجربة حصلنا على صور بجودة عالية جدا في ظروف الإضاءة الطبيعية، مع صور جيدة في ظروف الإضاءة الليلية.
كاميرات ريلمي 5 برو تدعم خواص الـ4K في تصوير الفيديو دون مثبت إلكتروني.
وعن كاميرا السيلفي فهي تأتي بقدرات هائلة 16 ميجا بيكسل، تمنحك نتائج هائلة في التصوير العادي والبورتريه صباحًا ومساءً.
وعن واجهة الاستخدام فهي من أفضل ما يميز ريلمي، حيث يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد pie 9.0 وواجهة مستخدم Color OS 6، وهي واجهة سلسة جدا وسريعة في الاستجابة.
الهاتف يأتي مع شاحن فقط دون وجود سماعة الرأس، وقد يكون ذلك بهدف خفض التكلفة للمستهلك.