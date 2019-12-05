تجربة.. Realme 5 Pro الاختيار الأنسب للفئة المتوسطة

استطاعت شركة Realme الجمع بين المواصفات المناسبة للفئة المتوسطة في هاتفها Realme 5 Pro متغلبةً بذلك على بعض ما كان ينقصها في الإصدار السابق realme 3 Pro

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

هاتف realme 5 Pro

تواصل شركة Realme الوليدة مؤخرًا في عالم الهواتف الذكية تألقها، وذلك بإصدارات مختلفة تتناسب مع احتياجات المستهلكين، خاصة الشباب منهم، إذ ركزت realme منذ اليوم الأول لوجودها في السوق المصري، على تقديم أفضل إمكانيات ومواصفات في الهواتف الذكية مقابل قيمة سعرية مناسبة، وأطلق عليها بسبب ذلك أفضل منتج مقابل سعر، واستمرت realme على هذا المنوال في سلسلة هواتفها بدايةً من Realme 2 Pro وصولا إلى الهاتف Realme 5 Pro الذي نعرض عليكم في السطور التالية ملخصا لمراجعته بعد التجربة، للنسخة 4 جيجا رام، مع 128 ميجا بايت ذاكرة داخلية.

مواصفات هاتف ريلمي 5 برو الرئيسية: الشاشة: IPS LCD بقياس 6.3 بوصة ودقة FHD+ بجودة 1080*2340 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة مع نوتش في أعلى الشاشة. المعالج: سناب دراجون 712 ثماني النواة تكنولوجيا 10 نانو مع معالج رسوميات Adreno 616. نظام التشغيل: أندرويد Pie 9.0 مع واجهة مستخدم Color