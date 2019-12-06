رياضة

سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
سموحة
سموحة
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف دون رد، ويضرب الفريق السكندري موعدا مع الزمالك بدور الـ16 للبطولة، بعد فوز الفريق الأبيض على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ32 للبطولة. وكان سموحة قد وصل إلى نهائي كأس مصر مرتين عامي 2014 و2018، لكنه خسر اللقب أمام الزمالك. وتستكمل باقي مباريات دور الـ32 من كأس
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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كارتيرون

الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربًا للفريق

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، مساء أمس الثلاثاء، وذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق، وذلك بعد أن قرر مجلس القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
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