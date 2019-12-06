سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

سموحة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.

لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف دون رد، ويضرب الفريق السكندري موعدا مع الزمالك بدور الـ16 للبطولة، بعد فوز الفريق الأبيض على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ32 للبطولة. وكان سموحة قد وصل إلى نهائي كأس مصر مرتين عامي 2014 و2018، لكنه خسر اللقب أمام الزمالك. وتستكمل باقي مباريات دور الـ32 من كأس