لا تعطس في يديك.. احمِ نفسك من جراثيم الشتاء

تهاجم الأنفلونزا العديد من الأشخاص في هذا الوقت من العام، ومن المستحيل تجنبها تماما، لكن تكشف «ليزا» أن العطس بداخل المرفقين قد يكون أفضل من اليدين
خلال فصل الشتاء، يعانى العديد من الأشخاص العطسَ المتكرر، سواء نتيجة الهواء البارد أو الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وأيًّا كان السبب فليس من الصحيح العطس في اليدين وانتشار الجراثيم فيهما، ولا أحد يريد أن يصاب بالسعال أو البلغم الذي يدعو إلى البصق، فكل تلك الأمور تجعل المصاب في حالة صحية سيئة ولا يستطيع العمل، وإذا كان في إجازة فإنه يقضيها طريح الفراش، وقبل الاحتفال بالكريسماس سيكون عليك البقاء بصحة جيدة كي لا يفوتك شيء؛ لذا تعرف على الخطوات التي يمكنك حماية نفسك بها من الجراثيم.
قالت ليزا أكريلي، خبيرة النظافة الشخصية: "عندما نركز على ممارسة خطوات النظافة الشخصية، فإن هذا يُبقي الأشخاص بعيدا عن الجراثيم، وفي نفس الوقت يحميهم من نزلات البرد والأنفلونزا"، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
1- العطس في المرفقين
تهاجم الأنفلونزا العديد من الأشخاص في هذا الوقت من العام، ومن
قالت ليزا أكريلي، خبيرة النظافة الشخصية: "عندما نركز على ممارسة خطوات النظافة الشخصية، فإن هذا يُبقي الأشخاص بعيدا عن الجراثيم، وفي نفس الوقت يحميهم من نزلات البرد والأنفلونزا"، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
1- العطس في المرفقين
تهاجم الأنفلونزا العديد من الأشخاص في هذا الوقت من العام، ومن المستحيل تجنبها تماما، لكن تكشف "ليزا" أن العطس بداخل المرفقين قد يكون أفضل من اليدين لمنع نزلات البرد والأنفلونزا من الانتشار، فهذه الطريقة تمنع الجراثيم من التنقل على الأسطح، خاصة أنك تلمس كل شيء بيديك.
2- اغسل يديك بانتظام
يعد غسل اليدين من أفضل الطرق التي تحمي بها نفسك من جراثيم الشتاء، وذلك وفقا لما صرحت به سارة جارفيز، طبيبة، ودائمًا تكرر القول إن الجراثيم مثل النوروفيروس، يمكن أن تنتقل من شخص لآخر عبر اليدين، لذا تنصح بغسل اليدين مرارا وتكرارا.
ينتشر النوروفيروس عن طريق الفم أو البراز، حيث ينتقل من براز شخص ما إلى يد آخر ثم إلى الفم عندما يتم لمسه باليدين أو حين تناول الطعام.
وتنصح "جارفيز" بغسل اليدين بعد الانتهاء من المرحاض، وقبل تناول الطعام، لتجنب نقل الجراثيم والإصابة بالأنفلونزا والبرد.
3- ارتدِ كمامة
إذا كنت ترتدي كمامة على فمك ووجهك، فإنك تقلل احتمالية انتقال الجراثيم إليك في كثير من الأحيان، خاصة إذا كنت موجودا في أماكن مزدحمة بالأشخاص.
وعلى الرغم من أن ارتداء الكمامة لمرضى الربو أمر مهم، فإن التركيز عليها خلال الشتاء يحميك من الجراثيم، كما أنها تساعد على دفء الهواء قبل تنفسه، ومن هنا لا تواجه الهواء البارد الذي يزيد من هجمات الربو.
4- لا تضع حقيبتك على أسطح العمل
تحتوي أسطح المكاتب غير النظيفة في العمل على الجراثيم أكثر 400 مرة من مقاعد المرحاض، والتي تنتشر سريعا على حقيبتك وتسبب المرض، لهذا يحذر خبراء الصحة من وضع الحقيبة أو التابلت على سطح المكتب منعًا لانتشار الجراثيم.
وقالت "ليزا": "فكر في كمية الجراثيم التي تنتقل إلى حقيبتك والتابلت ولن تضعها مرة أخرى في هذه الأماكن حفاظا على صحتك".
5- ابتعد عن الأشخاص المرضى
لأن جراثيم الشتاء، مثل النوروفيروس، معدية بشكل كبير، فإنه من الضروري محاولة الابتعاد أو تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالأمراض، خاصة الأنفلونزا؛ وذلك لأن النوروفيروس ينتقل بين الأشخاص الذين على مسافة قريبة من بعضهم، لذا من المهم الوجود في أماكن مفتوحة يتخللها الهواء.
إذا كان أحد أطفالك مريضا، فمن الأفضل أن يأخذ الراحة في المنزل ولا يذهب إلى المدرسة كي لا ينقل العدوى إلى زملائه.
6- احصل على لقاح الأنفلونزا
لتقليل فرص إصابتك بنزلات البرد والأنفلونزا، سيكون من الأفضل الحصول على اللقاح، ولكن باستشارة الطبيب أولا.
عليك معرفة أنه تم تطوير دواء جديد قد يكون قادرا على معالجة الأنفلونزا والأمراض الوبائية الأخرى، ويهدف هذا الدواء إلى إحداث تغيير في المادة الجينية لفيروس الأنفلونزا لمنعه من التكاثر، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم اختبار الدواء الجديد إلا على الحيوانات حتى الآن؛ لذلك فهو بعيد جدا عن أن يكون متاحًا في الصيدلية المحلية، لكن المثير في الأبحاث أنه حتى الآن لم يصبح فيروس الأنفلونزا مقاوما للأدوية.