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لا تعطس في يديك.. احمِ نفسك من جراثيم الشتاء

تهاجم الأنفلونزا العديد من الأشخاص في هذا الوقت من العام، ومن المستحيل تجنبها تماما، لكن تكشف «ليزا» أن العطس بداخل المرفقين قد يكون أفضل من اليدين
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
جراثيم الشتاء
جراثيم الشتاء
خلال فصل الشتاء، يعانى العديد من الأشخاص العطسَ المتكرر، سواء نتيجة الهواء البارد أو الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وأيًّا كان السبب فليس من الصحيح العطس في اليدين وانتشار الجراثيم فيهما، ولا أحد يريد أن يصاب بالسعال أو البلغم الذي يدعو إلى البصق، فكل تلك الأمور تجعل المصاب في حالة صحية سيئة ولا يستطيع العمل، وإذا كان في إجازة فإنه يقضيها طريح الفراش، وقبل الاحتفال بالكريسماس سيكون عليك البقاء بصحة جيدة كي لا يفوتك شيء؛ لذا تعرف على الخطوات التي يمكنك حماية نفسك بها من الجراثيم.
قالت ليزا أكريلي، خبيرة النظافة الشخصية: "عندما نركز على ممارسة خطوات النظافة الشخصية، فإن هذا يُبقي الأشخاص بعيدا عن الجراثيم، وفي نفس الوقت يحميهم من نزلات البرد والأنفلونزا"، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني. 1- العطس في المرفقين تهاجم الأنفلونزا العديد من الأشخاص في هذا الوقت من العام، ومن
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