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9 أيام لاستقبال تظلمات المواطنين على بطاقات التموين

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المهلة الأخيرة من استقبال التظلمات للمستبعدين من الدعم تصل حاليا 9 أيام من خلال مكاتب التموين ومراكز التموينية المتطورة والكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر" لإعطاء فرصة للمواطنين التي أرسلت اليهم رسائل عبر ماكينات الصرف للخبز والسلع التموينية بتقنين أوضاعهم، وقالت الوزارة انه سيتم فحص التظلمات للمستبعدين من الدعم خلال الـ15 يوما والاسبوع الثالث سيتم تفعيل البطاقات المتوقفة وعودة الأفراد المحذوفين في حال التأكد من استحقاق الدعم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال تقديم المستند الدال على أحقيته في الدعم حسب محددات لجنة العدالة الاجتماعية الثمانية بأنه لا يطبق عليه هذه المعايير من الاستبعاد.واضافت الوزارة انه سيتم بث رسائل عبر المحمول بعد المراجعة بقبول التظلم وصرف السلع التموينية والخبز معا او رفض التظلم بوقف البطاقة وتفعيل صرف.وكان
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لتوظيف الشباب.. شراكة بين «أورنج مصر» و«بنك ناصر»

شهد كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة أورنج للاتصالات؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر. وقد وقع على المذكرة كل من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
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مصر تستضيف أول اجتماع للذكاء الاصطناعي تابع للاتحاد إفريقيا

انعقدت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي والذي استمر على مدار يومين في 3 و4 ديسمبر؛ حيث شهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة والتي تشمل العمل على وضع "استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي"، وصياغة موقف افريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات على رأسها موقف الذكاء الاصطناعي في افريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع في عدد من الدول الأعضاء،
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صادرات مصر ترتفع إلى 21 مليار دولار خلال 10 أشهر

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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

مد فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مدة تلقي التظلمات كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إلا أن قرار المد جاء حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى المحافظات. من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي، في 16 نوفمبر الجاري، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
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