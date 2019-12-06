9 أيام لاستقبال تظلمات المواطنين على بطاقات التموين

تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المهلة الأخيرة من استقبال التظلمات للمستبعدين من الدعم تصل حاليا 9 أيام من خلال مكاتب التموين ومراكز التموينية المتطورة والكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر" لإعطاء فرصة للمواطنين التي أرسلت اليهم رسائل عبر ماكينات الصرف للخبز والسلع التموينية بتقنين أوضاعهم، وقالت الوزارة انه سيتم فحص التظلمات للمستبعدين من الدعم خلال الـ15 يوما والاسبوع الثالث سيتم تفعيل البطاقات المتوقفة وعودة الأفراد المحذوفين في حال التأكد من استحقاق الدعم.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال تقديم المستند الدال على أحقيته في الدعم حسب محددات لجنة العدالة الاجتماعية الثمانية بأنه لا يطبق عليه هذه المعايير من الاستبعاد.واضافت الوزارة انه سيتم بث رسائل عبر المحمول بعد المراجعة بقبول التظلم وصرف السلع التموينية والخبز معا او رفض التظلم بوقف البطاقة وتفعيل صرف.وكان

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال تقديم المستند الدال على أحقيته في الدعم حسب محددات لجنة العدالة الاجتماعية الثمانية بأنه لا يطبق عليه هذه المعايير من الاستبعاد.



واضافت الوزارة انه سيتم بث رسائل عبر المحمول بعد المراجعة بقبول التظلم وصرف السلع التموينية والخبز معا او رفض التظلم بوقف البطاقة وتفعيل صرف.



وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أعلن معايير المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، لحذف المواطنين غير المستحقين للدعم من منظومة التموين، والتي من بينها يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلووات، أو لديها أكثر من 3 سيارات، أن تكون الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا، أو لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.





