رياضة

لامبارد يعلق على قرار رفع الحظر عن تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
لامبارد
لامبارد
علق فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على قرار رفع الإيقاف عن البلوز في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، وقال المدير الفني الإنجليزي:"يمكننا الأن أن ننظر للأمام، وهذا أمر جيد علي مستوي كرة القدم، لم نناقش أي أمور، لكن المناقشة ستبدأ الان". وخفضت عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترة واحدة، وصار لدى الفريق الإمكانية لتدعيم صفوفه في يناير المقبل .وأكمل لامبارد عن إمكانية إبرام صفقات:"اللاعبين يجب أن يحصلوا علي حقهم، ما يحدث من نجاح يعود للفريق، أريد المزيد، وأن نتقدم في جدول الترتيب، وإذا كان هناك إمكانية لتدعيم الفريق سوف نري".
وعن سياسة التدوير بين اللاعبين قال :" نمر بفترة مزدحمة، سوف نري ما يجب فعله، إبراهام كان مصاب ويسير بشكل جيد الأن ولم يشعر بالتعب بين المباراتين" . وعن مباراة تشيلسي القادمة قال: "مباراة إيفرتون ستكون صعبة ويجب علينا أن نكون في قمة التركيز وتطرق لامبارد لإمكانية رحيل جيروو حيث أشار إلي أنه سيتواجد
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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تشيلسي

تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
توتنهام

تشيلسي يسقط أمام وست هام.. وتوتنهام يفوز على بورنموث

سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة أمام نظيره وست هام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، فى الجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف وست هام أرون كريسويل في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل وست هام المركز الـ13 من جدول البريميرليج، برصيد 16 نقطة، بينما يتجمد رصيد رجال لامبارد عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، الذي يملك 40 نقطة في رصيده.
مانشستر سيتي

ليفربول والسيتي يجددان الصراع اليوم في البريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 14، وستكون البداية من ملعب سانت جيمس بارك، عندما يستقبل نيوكاسل، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل نيوكاسل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 38 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 23 مباراة، مقابل 8 انتصارات لنيوكاسل، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، وسجل السيتي في تلك اللقاءات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 35 هدفًا.
تشيلسي-ارسنال‎

أزمة جديدة تعوق انتقال جيرو إلى إنتر

يبدو أن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من تشيلسي الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي، تزداد تعقيدًا، ووضع النيراتزوري جيرو في قائمة اللاعبين المرغوب فيهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أبرزت اليوم وجود عقبة تتمثل في المقابل المادي لجيرو، حيث يحصل على 8 ملايين يورو راتبا سنويا صافيا، وأضافت أن العقبة الثانية تتعلق بمدة العقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع حتى عام 2022، أما بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، فيريد عقدًا مع جيرو لمدة 18 شهرًا فقط.
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