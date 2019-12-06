لامبارد يعلق على قرار رفع الحظر عن تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

لامبارد

علق فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على قرار رفع الإيقاف عن البلوز في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، وقال المدير الفني الإنجليزي:"يمكننا الأن أن ننظر للأمام، وهذا أمر جيد علي مستوي كرة القدم، لم نناقش أي أمور، لكن المناقشة ستبدأ الان". وخفضت عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترة واحدة، وصار لدى الفريق الإمكانية لتدعيم صفوفه في يناير المقبل .وأكمل لامبارد عن إمكانية إبرام صفقات:"اللاعبين يجب أن يحصلوا علي حقهم، ما يحدث من نجاح يعود للفريق، أريد المزيد، وأن نتقدم في جدول الترتيب، وإذا كان هناك إمكانية لتدعيم الفريق سوف نري".

وعن سياسة التدوير بين اللاعبين قال :" نمر بفترة مزدحمة، سوف نري ما يجب فعله، إبراهام كان مصاب ويسير بشكل جيد الأن ولم يشعر بالتعب بين المباراتين" . وعن مباراة تشيلسي القادمة قال: "مباراة إيفرتون ستكون صعبة ويجب علينا أن نكون في قمة التركيز وتطرق لامبارد لإمكانية رحيل جيروو حيث أشار إلي أنه سيتواجد

وعن سياسة التدوير بين اللاعبين قال :" نمر بفترة مزدحمة، سوف نري ما يجب فعله، إبراهام كان مصاب ويسير بشكل جيد الأن ولم يشعر بالتعب بين المباراتين" .



وعن مباراة تشيلسي القادمة قال: "مباراة إيفرتون ستكون صعبة ويجب علينا أن نكون في قمة التركيز

وتطرق لامبارد لإمكانية رحيل جيروو حيث أشار إلي أنه سيتواجد في قائمة الفريق.



واختتم تصريحاته عن لقاء ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا :"أنه اختبار كبير، نسير بطريقة جيدة ونمتلك الكثير من الإيجابيات، وكان لدينا رد فعل جيد أمام أستون فيلا ونريد الاستمرارية، لدينا مباراة صعبة ومن ثم دوري الأبطال.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، كما أنه يبحث عن الفوز أمام ليل في دوري الأبطال من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ 16 من البطولة .