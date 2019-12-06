سيدات الأهلي يفتتحن مشوارهن الإفريقي بالفوز على فاب

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

الأهلي وفاب الكاميروني

فاز فريق السيدات الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، على نظيره فريق فاب الكاميروني بنتيجة 78 - 47، في بداية مشوار ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، في أولى مباريات المجموعة الثانية بالبطولة التي انطلقت اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وسيطرن سيدات المارد الأحمر على جميع مجريات اللقاء، حيث وصل الفارق لأكثر من 30 نقطة خلال أشواط المباراة. ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية فيروفيارو الموزمبيقي، وفاب الكاميروني، أي أس بي الكونغولي.

ونجحن سيدات الأهلي في تحقيق الفوز في الربع الأول لنتيجة 24 - 10، وفي الربع الثاني واصل الأحمر تفوقه وانتهى بنتيجة 42 - 18، لينتهي الشوط الأول للمباراة، في الربع الثالث وصلت النتيجة لـ63 - 38، وفي الربع الرابع والأخير حققن سيدات الأهلي فوز عريض بنتيجة 78 - 47، بفارق 31 نقطة. فيما تضم المجموعة الأولى