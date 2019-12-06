رياضة

سيدات الأهلي يفتتحن مشوارهن الإفريقي بالفوز على فاب

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
الأهلي وفاب الكاميروني
الأهلي وفاب الكاميروني
فاز فريق السيدات الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، على نظيره فريق فاب الكاميروني بنتيجة 78 - 47، في بداية مشوار ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، في أولى مباريات المجموعة الثانية بالبطولة التي انطلقت اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وسيطرن سيدات المارد الأحمر على جميع مجريات اللقاء، حيث وصل الفارق لأكثر من 30 نقطة خلال أشواط المباراة. ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية فيروفيارو الموزمبيقي، وفاب الكاميروني، أي أس بي الكونغولي.
ونجحن سيدات الأهلي في تحقيق الفوز في الربع الأول لنتيجة 24 - 10، وفي الربع الثاني واصل الأحمر تفوقه وانتهى بنتيجة 42 - 18، لينتهي الشوط الأول للمباراة، في الربع الثالث وصلت النتيجة لـ63 - 38، وفي الربع الرابع والأخير حققن سيدات الأهلي فوز عريض بنتيجة 78 - 47، بفارق 31 نقطة. فيما تضم المجموعة الأولى
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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غانا - الكاميرون (2)

مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
منتخب مصر الأولمبي

مصر تبحث عن حسم بطاقة نصف النهائي عبر بوابة غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
جمهور-الاهلى

تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
كهربا

تركي آل الشيخ: «كهربا أجيبوا الأهلي في دقيقتين»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ينتظر إشارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل التدخل في الصفقة من أجل التوقيع للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضاف آل الشيخ خلال فيديو نشر على صفحته الرسمية فيسبوك: "كهربا دقيقتين ويكون في الأهلي، مسافة السكة فقط، لكن أنتظر قرار الخطيب لكي أتدخل".
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