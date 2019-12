سيدات الأهلي يفتتحن مشوارهن الإفريقي بالفوز على فاب

ونجحن سيدات الأهلي في تحقيق الفوز في الربع الأول لنتيجة 24 - 10، وفي الربع الثاني واصل الأحمر تفوقه وانتهى بنتيجة 42 - 18، لينتهي الشوط الأول للمباراة، في الربع الثالث وصلت النتيجة لـ63 - 38، وفي الربع الرابع والأخير حققن سيدات الأهلي فوز عريض بنتيجة 78 - 47، بفارق 31 نقطة.

فيما تضم المجموعة الأولى كلا من سبورتنج المصري، انتر كلوب الأنجولي، انيرجي البنيني، وزارة جبل النار النيجيري.

وتقام البطولة الإفريقية لكرة السلة سيدات للأندية في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

The Final score of the Match of Al-Ahly VS FAP is 78-47#FIBAACCW pic.twitter.com/yKICbB9Ycb