رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديالي عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمود وحيد - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني. - خط الوسط: عمرو السولية - وليد سليمان - محمد مجدي "قفشة". - خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايي. وتشير الأرقام إلى أن هناك 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:



- حراسة المرمى: محمد الشناوي.



- خط الدفاع: محمود وحيد - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني.



- خط الوسط: عمرو السولية - وليد سليمان - محمد مجدي "قفشة".



- خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايي.



وتشير الأرقام إلى أن هناك 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال في البطولة نسختي 2004 و2007، وفي نسخة 2004 التقى الفريقان في دور الـ32، وخسر الفريق الأحمر في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب ليودع منافسات البطولة مبكرًا.



وفي نسخة 2007، جمعت منافسات دور الثمانية (مجموعات) الفريقين في المجموعة الثانية رفقة كل من أسيك ميموزا الإيفواري والترجي التونسي، والمارد الأحمر فاز في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، وخسر في لقاء العودة بثلاثية دون رد.