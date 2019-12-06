بن تركي يعلق علي إمكانية شراء بن سلمان لليونايتد

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

محمد بن سلمان

علق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، على إمكانية شراء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي . وقال وزير الرياضة السعودي في تصريحات لشبكة "بي بي سي " البريطانية عن إمكانية شراء ولي العهد للشياطين الحمر. :" كل شيء ممكن" وأكمل الأمير عبد العزيز خلال تصريحاته للشبكة الإنجليزية:"نحن نركز الان في التطوير علي الصعيد المحلي، أنفقنا الكثير من المال في سبيل ذلك مع العديد من الأندية في المملكة السعودية " .

ومع ذلك ، كشف وود إدوارد رئيس يونايتد مؤخرا أن جليزر (العائلة التي تملك اليونايتد) ليس لديهم أي نية على الإطلاق لبيعه في المستقبل القريب، وقال لـ "United We Stand": "استنادًا إلى ما أراه، فهم موجودون فيه على المدى الطويل". وأكمل إداوارد: "فيما يتعلق بالعروض أو طلب الأسعار، أفهم أنه لم تكن هناك مناقشات

ومع ذلك ، كشف وود إدوارد رئيس يونايتد مؤخرا أن جليزر (العائلة التي تملك اليونايتد) ليس لديهم أي نية على الإطلاق لبيعه في المستقبل القريب، وقال لـ "United We Stand": "استنادًا إلى ما أراه، فهم موجودون فيه على المدى الطويل".



وأكمل إداوارد: "فيما يتعلق بالعروض أو طلب الأسعار، أفهم أنه لم تكن هناك مناقشات بشأن سعر النادي أو أي شيء من هذا القبيل، كل محادثة لدينا تعتمد على المدى الطويل".



ووفقا لتقرير سابق لصحيفة الـصن البريطانية فإن بن سلمان قدم عرضين في أكتوبر كان يصل أحدهم إلي 3 بليون جنيه استرليني.



واشترت عائلة جلازر، الشياطين الحمر بمبلغ إجمالي قدره 790 مليون جنيه إسترليني دفعتهم بين عامي 2003 و 2005.

