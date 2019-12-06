رياضة

بن تركي يعلق علي إمكانية شراء بن سلمان لليونايتد

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
علق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، على إمكانية شراء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي . وقال وزير الرياضة السعودي في تصريحات لشبكة "بي بي سي " البريطانية عن إمكانية شراء ولي العهد للشياطين الحمر. :" كل شيء ممكن" وأكمل الأمير عبد العزيز خلال تصريحاته للشبكة الإنجليزية:"نحن نركز الان في التطوير علي الصعيد المحلي، أنفقنا الكثير من المال في سبيل ذلك مع العديد من الأندية في المملكة السعودية " .
ومع ذلك ، كشف وود إدوارد رئيس يونايتد مؤخرا أن جليزر (العائلة التي تملك اليونايتد) ليس لديهم أي نية على الإطلاق لبيعه في المستقبل القريب، وقال لـ "United We Stand": "استنادًا إلى ما أراه، فهم موجودون فيه على المدى الطويل". وأكمل إداوارد: "فيما يتعلق بالعروض أو طلب الأسعار، أفهم أنه لم تكن هناك مناقشات
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
ماركوس-راشفورد

راشفورد: سولشاير أحق بتدريب اليونايتد من بوكيتينو

وجه ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، رسالة دعم إلى مدربه أولي جونار سولشاير، مشيرًا إلى أن أولي هو الأحق بالفريق من بوكيتينو في حالة ترشحه لقيادة قلعة الأولد ترافورد. وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم أتردد بشأن توقيع العقد الجديد، ونفس الأمر بالنسبة لسولشاير، كان بإمكاني رؤية أين يضع تركيزه وأين يريد أن يكون النادي". وأضاف اللاعب صاحب الـ22 عامًا عن ترشح بوكيتينو لتدريب اليونايتد: "نحن وسولشاير نريد نفس الشيء للفريق، سولشاير شخص عظيم ويحمل النادي في قلبه؛ لذا لا يوجد أفضل منه لهذه الوظيفة من وجهة نظري".
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
جوزيه مورينيو (5)

يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
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