رياضة

الرجاء ينتصر على فيتا كلوب في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
الرجاء
الرجاء
حقق فريق الرجاء المغربي، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب، بهدف نظيف، جاء عن طريق سفيان رحيمي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشهداء، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي يتصدر المجموعة، وشبيبة القبائل الجزائري، صاحب المركز الثاني، فيما جاء الفريق الكونغولي، في المركز الرابع بدون نقاط.
فريق الرجاء، نجح في كسر عقدة ملعب الشهداء بكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما فشلت كل الأندية المغربية في تحقيق الفوز على هذا الملعب. فريق فيتا كلوب سيطر على مجريات اللعب، ونجح الرجاء في خطف هدف الفوز، عن طريق سفيان رحيمي، في الدقيقة 48 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. ونجح فريق
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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الترجي - الرجاء

البدري يقود الترجي للفوز على الرجاء في دوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل أنيس البدري هدف التقدم، وأضاف واتارا الهدف الثاني، ليرفع الترجي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي حقق الفوز على فيتا كلوب بهدف نظيف، وحل الرجاء في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
حسام-عاشور‎

حسام عاشور: فايلر يمنحنا الثقة ونلعب من أجل الفوز

أكد حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يتطلع للفوز على النجم الساحلي التونسي، في المبارة التي ستقام في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، بدوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، قائلا: "نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات، هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز غدًا وخاصة أن الفوز غدا ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الإفريقي.
رمضان صبحي (3)

بعد تألقه مع المنتخب.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

كرم نادي النجم الساحلي التونسي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي، بعد قيادته الفراعنة للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره التونسي، وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين. وأعرب سفيان الوردي، عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.
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