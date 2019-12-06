الرجاء ينتصر على فيتا كلوب في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

الرجاء

حقق فريق الرجاء المغربي، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب، بهدف نظيف، جاء عن طريق سفيان رحيمي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشهداء، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي يتصدر المجموعة، وشبيبة القبائل الجزائري، صاحب المركز الثاني، فيما جاء الفريق الكونغولي، في المركز الرابع بدون نقاط.

فريق الرجاء، نجح في كسر عقدة ملعب الشهداء بكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما فشلت كل الأندية المغربية في تحقيق الفوز على هذا الملعب. فريق فيتا كلوب سيطر على مجريات اللعب، ونجح الرجاء في خطف هدف الفوز، عن طريق سفيان رحيمي، في الدقيقة 48 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. ونجح فريق

فريق الرجاء، نجح في كسر عقدة ملعب الشهداء بكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما فشلت كل الأندية المغربية في تحقيق الفوز على هذا الملعب.



فريق فيتا كلوب سيطر على مجريات اللعب، ونجح الرجاء في خطف هدف الفوز، عن طريق سفيان رحيمي، في الدقيقة 48 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



ونجح فريق الرجاء في تصحيح وضعه بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام الترجي التونسي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنتيجة (2-0).



ويلعب فريق الرجاء مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من البطولة الإفريقية.