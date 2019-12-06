ساديو ماني يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

ساديو ماني

توج السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر مع ليفربول. وقدم ساديو ماني مستوي متقدم مع الريدز خلال شهر نوفمبر، حيث تمكن الدولي السنغالي خلال 4 مباريات بالشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدف. وسجل ماني حتى الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 9 أهداف بفارق 5 أهداف عن متصدر هدافي البريميرليج، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. ومن المقرر أن يخوض ليفربول، غدًا السبت علي ملعب دين كورت، في مباراة تقام بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والتي يواجه فيها بورنموث على ملعب الأخير.

واكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليواصل تأكيد صدارته للبريميرليج ، وشارك ماني في المباراة بتسجيله هدف وحيد، أحرزه في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة . ويتصدر ليفربول جدول البريميرليج برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه والذي يملك 35 نقطة في رصيده، بينما يبتعد عنه مانشستر