رياضة

ساديو ماني يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
ساديو ماني
ساديو ماني
توج السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر مع ليفربول. وقدم ساديو ماني مستوي متقدم مع الريدز خلال شهر نوفمبر، حيث تمكن الدولي السنغالي خلال 4 مباريات بالشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدف. وسجل ماني حتى الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 9 أهداف بفارق 5 أهداف عن متصدر هدافي البريميرليج، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. ومن المقرر أن يخوض ليفربول، غدًا السبت علي ملعب دين كورت، في مباراة تقام بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والتي يواجه فيها بورنموث على ملعب الأخير.
واكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليواصل تأكيد صدارته للبريميرليج ، وشارك ماني في المباراة بتسجيله هدف وحيد، أحرزه في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة . ويتصدر ليفربول جدول البريميرليج برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه والذي يملك 35 نقطة في رصيده، بينما يبتعد عنه مانشستر
اقرأ المزيد
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اليسون-بيكر

أليسون يكشف لماذا تغير صلاح بعد الانتقال من روما

علق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على تطور مستوى زميله في الفريق محمد صلاح، وذلك بعد انتقال الفرعون المصري من روما إلى ليفربول. وقال أليسون خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "صلاح الذي وجدته في ليفربول كان مختلفًا تمامًا عن الذي قابلته في روما، لم أكن أتحدث الإنجليزية وهو لم يجِد الإيطالية، وعلى الرغم من ذلك كانت تجمعنا علاقة جيدة، لكن محدودة بسبب اللغة". وأكمل حارس مرمى المنتخب البرازيلي: "صلاح أول شخص اقتربت منه عندما انتقلت إلى ليفربول، وعلى الرغم من أنه في إيطاليا قد ظهر بمستوى رائع مع روما".
ليفربول - جينيك

ليفربول واليونايتد في قمم نارية بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد في ديربي الميرسيسايد، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 17 برصيد 14 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإيفرتون وانتهت 22 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 72 هدفًا، واستقبلت شباكهم 46 هدفًا.
ريتشارليسون

ريتشارليسون يمدد عقده مع إيفرتون حتى عام 2024

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تمديده لعقد ريتشارليسون، خط وسط التوفيز، حتى عام 2024، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاء في الإعلان تعليق من اللاعب صاحب الـ22 عامًا، حيث قال: "أخرج وأضع حياتي على المحك، أحاول أن أعرق الدماء والدموع لهذا النادي، أنوي مواصلة تكريم القميص، وجعل الجماهير سعيدة، وآمل أن يستمروا في الغناء باسمي، أنا سأبقى هنا لوقت طويل، هنا الفريق الذي منحني فرصة لعب كرة القدم".
ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]