الترسانة يطيح بإنبي من كأس مصر ويصطدم بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

الأهلي والترسانة

حقق فريق الترسانة بقيادة محمد صلاح، مفاجأة كبيرة، وأطاح بنظيره إنبي من كأس مصر، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 4)، بعد أن انتهى وقت المباراة الأساسي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور الـ32 من المسابقة المحلية، ليضرب الشواكيش موعدًا مع النادي الأهلي في دور الستة عشر، بعد أن عبر المارد الأحمر نظيره فريق بني سويف والفوز عليه بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي.

وبالرغم من المعنويات المرتفعة التي تسلح بها فريق إنبي، قبل مواجهة اليوم بعد أن حقق فوزا مثيرًا على الزمالك، في الدوري المصري، إلا أن الفريق البترولي ظهر بمستوى متواضع، ولم يتمكن من صنع فرص حقيقية للتسجيل في مرمى الترسانة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. ولم يختلف الأداء كثيرًا في شوط المباراة