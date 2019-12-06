رياضة

الترسانة يطيح بإنبي من كأس مصر ويصطدم بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
الأهلي والترسانة
الأهلي والترسانة
حقق فريق الترسانة بقيادة محمد صلاح، مفاجأة كبيرة، وأطاح بنظيره إنبي من كأس مصر، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 4)، بعد أن انتهى وقت المباراة الأساسي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور الـ32 من المسابقة المحلية، ليضرب الشواكيش موعدًا مع النادي الأهلي في دور الستة عشر، بعد أن عبر المارد الأحمر نظيره فريق بني سويف والفوز عليه بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي.
وبالرغم من المعنويات المرتفعة التي تسلح بها فريق إنبي، قبل مواجهة اليوم بعد أن حقق فوزا مثيرًا على الزمالك، في الدوري المصري، إلا أن الفريق البترولي ظهر بمستوى متواضع، ولم يتمكن من صنع فرص حقيقية للتسجيل في مرمى الترسانة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. ولم يختلف الأداء كثيرًا في شوط المباراة
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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الاهلي- والنجم (6)

رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديالي عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
سموحة

سموحة يتخطى العبور ويصطدم بالزمالك في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره العبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. وأحرز حسام حسن هدف الفوز لسموحة فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، من خلال ضربة رأسية مميزة استغل فيها التقدم الخاطئ لحارس مرمى العبور، وحاول العبور بعد الهدف تعديل الموقف والعودة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهدت المباراة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف.
الزمالك -وانبى (6)

الترسانة يسعى لإسقاط إنبي في الكأس

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الترسانة، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود حسين ربيع، ويعاونه الثنائي محمد عبد المجيد ومحمد محمود لطفي، بينما سيكون محمد أبو خاطر حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
سعد سمير

فايلر يضم 20 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للهلال

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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