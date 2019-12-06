شكري: جهود حثيثة لتعزيز قيم المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والفاتيكان فيما يتصل بالقضايا المحورية والهامة بالنسبة للطرفين سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف، جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية الفاتيكان نيافة رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجار، اليوم الجمعة وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للفاتيكان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري، أعرب في بداية اللقاء عن اعتزاز الجانب المصري بالعلاقات مع الفاتيكان والتقدير لما تشهده من تطور ملموس وإيجابي في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن المساعي الحثيثة بين الجانبين لنشر قيم التسامح وقبول الآخر ومواجهة