بالعكاز.. حمدي فتحي يظهر في ستاد السلام (صور)

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

حمدي فتحي

تواجد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ستاد السلام الدولي، الذي يشهد مباراة فريقه أمام الهلال السوداني، في المباراة التي تجمعهما ضمن ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحرص فتحي على تدعيم زملائه قبل المباراة المنتظرة، ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وأجرى اللاعب مؤخرًا عملية جراحية في ألمانيا تحت إشراف البروفيسور الالماني ماير.

ويسعى الأهلي في هذه المباراة لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد؛ لذلك يأمل المارد الأحمر في هذه المباراة مصالحة جماهيره. وتشير الأرقام إلى أن هناك 4 مباريات جمعت الأهلي والهلال في البطولة، نسختي 2004 و2007، وفي نسخة 2004 التقى الفريقان في دور الـ32،