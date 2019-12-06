ماكليش: فترة عملي في الزمالك كانت معقدة

تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

ماكليش - مرتضى منصور

قال المدرب الصربي أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة عمله في القلعة البيضاء، كانت معقدة، مؤكدًا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل، جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "فترة عملي في الزمالك كانت معقدة حتى لو فزنا بالمباريات، أجد مرتضى منصور رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو لماذا يلعب هذا؟، النادي خسر قيمته بتلك الطريقة".

وواصل ماكليش، قائلًا:"رئيس الزمالك كان يريد اختيار اللاعبين ولكنني قلت له نحن فزنا خارج ملعبنا في سيراليون والجزائر ولن أغير من قيمي.. الأمر كان غريبًا". وأضاف:"كانت لدي بعض المعلومات حول تدخل مرتضى منصور في عمل المدربين وكثرة إقالته لهم، وعندما اجتمعت مع نجله والوكيل، أخبرتهما ذلك،لكنهم ضحكا مما قلته