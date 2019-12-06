رياضة

ماكليش: فترة عملي في الزمالك كانت معقدة

تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
ماكليش - مرتضى منصور
ماكليش - مرتضى منصور
قال المدرب الصربي أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة عمله في القلعة البيضاء، كانت معقدة، مؤكدًا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل، جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "فترة عملي في الزمالك كانت معقدة حتى لو فزنا بالمباريات، أجد مرتضى منصور رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو لماذا يلعب هذا؟، النادي خسر قيمته بتلك الطريقة".
وواصل ماكليش، قائلًا:"رئيس الزمالك كان يريد اختيار اللاعبين ولكنني قلت له نحن فزنا خارج ملعبنا في سيراليون والجزائر ولن أغير من قيمي.. الأمر كان غريبًا". وأضاف:"كانت لدي بعض المعلومات حول تدخل مرتضى منصور في عمل المدربين وكثرة إقالته لهم، وعندما اجتمعت مع نجله والوكيل، أخبرتهما ذلك،لكنهم ضحكا مما قلته
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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كارتيرون (3)

كارتيرون: الوقت ليس كافيًا للعمل بشكل كامل

أكد بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أنه يركز على العمل النفسي قبل الفني، جاء ذلك في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في المواجهات الثلاث التي سوف نخوضها على أرضنا من للصعود إلى الدور المقبل ومباراة أول أغسطس أول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
كارتيرون (2)

كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
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