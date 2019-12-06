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«فيسبوك» يحذف الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي

٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
قالت وسائل اعلام إيرانية، إن موقع "فيسبوك" حذف، اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل، مضيفة أن موقع التواصل الشهير، كان قد فرض منذ فترة قيودا على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام"، مشيرة إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية، بحسب فضائية "العربية ـ الحدث".
يشار إلى أنه قد سبق وتم حذف صفحات المرشد ومسؤولين آخرين على موقع الصور "إنستجرام" وموقع التدوين القصير "تويتر".وكانت منظمة العفو الدولية، قد أفادت في وقت سابق، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع.وقالت
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