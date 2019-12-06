جريمة

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
وتواصل ضباط المباحث مع الفتاة، وأبدوا رغبتهم في شراء الطفل، واتفقوا معها على اللقاء بميدان لبنان بمنطقة العجوزة، بعد أن تنكروا في هيئة مشترين، وتمكنوا من القبض عليها. وتبين أن الفتاة حامل سفاحا في الشهر التاسع، وطردها أهلها عقب علمهم بحملها، بينما والد الطفل رفض الاعتراف به، وخلال فترة الحمل كانت تتنقل
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«مختنقة ببخار السخان».. وفاة طالبة جامعية داخل شقة بالقاهرة

لقيت طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مصرعها داخل شقة مستأجرة هي وعدد من صديقاتها من الطالبات بسكن التدريس ببولاق الدكرور، مختنقة ببخار السخان أثر استنشاقها بخار الماء ما أدى لاختناقها.. وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمصرع طالبة بجامعة القاهرة، في سكن التدريس ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين العثور على جثة الطالبة إجلال محمد وأصل، من محافظة دمياط، طالبة بكلية الآثار، متوفاة باسفكسيا الخنق.
انقلاب-سيارة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
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لحظة احتراق سيارة وقود أعلى الدائري (فيديو)

كثافات مرورية، ودخان أسود وألسنة لهب تخرج من سيارة تحمل كمية من الوقود أعلى الطريق الدائرى بالقرب من منطقة الخصوص، أثر إشتعال النيران بها، وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمنع امتداده للمجاورات.
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو.
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ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة وبحوزتهم قطع أثرية. أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، موجه أول بالتربية والتعليم، ميكانيكي بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الآثرية، متخذين من مسكن الأول مقراً للاتجار في الآثار.
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معاكسة وعتاب وجثة.. قصة مقتل «شهيد الرجولة» بالزاوية

حوارٍ ضيقة، محال ارتصت على جانبي الطريق، ضجيج صبية يلعبون في الشارع، صوت آتٍ من راديو مقهى قديم، كلاكسات «توك توك» تدوي في المكان، شجيرات عالية صدعت جذورها الرصيف، تسمع ضجيجا خافتا من خلف النوافذ لقاطني الشارع، السماء ملبدة بالغيوم حيث توارت خيوط الشمس، وبحلول الظلام تبدلت الأجواء، لحظات سكون قطعت ضجيج الصبية وصخب المارة، لتعلن عن سقوط شاب قتيلا في الشارع الذي ارتوى بالدم على يد ذوى قلوب لا تعرف الرحمة، وأناس ساروا خلف خطوات الشيطان، وتصدر الغل المشهد، مشاعر خوف وفزع ارتسمت على الوجوه، ليحكم الحزن قبضته على الحارة الضيقة.
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«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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