بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

فتاة - أرشيفية

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.

وتواصل ضباط المباحث مع الفتاة، وأبدوا رغبتهم في شراء الطفل، واتفقوا معها على اللقاء بميدان لبنان بمنطقة العجوزة، بعد أن تنكروا في هيئة مشترين، وتمكنوا من القبض عليها. وتبين أن الفتاة حامل سفاحا في الشهر التاسع، وطردها أهلها عقب علمهم بحملها، بينما والد الطفل رفض الاعتراف به، وخلال فترة الحمل كانت تتنقل