جماهير الأهلي تهاجم الخطيب ومجلسه في مباراة الهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

محمود الخطيب

توجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجماهير المارد الأحمر الحاضرة مباراة القلعة الحمراء والهلال السوداني التي تجمعهما على ستاد السلام الدولي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونزل رئيس النادي للجماهير مطالبًا إياهم بالتزام ضبط النفس خلال المباراة، وذلك بعض أن حدثت مناوشات بين الجماهير وشركة الأمن الخاصة. الأمر بدأ عندما وقعت احتكاكات بين شركة الأمن الخاصة وعدد من جماهر الأهلي بسبب عدم التزامهم بتعليمات الشركة المسؤولة عن تأمين المباراة، وتم سحب بعض أدوات التشجيع الخاصة بالجماهير.

الجماهير أعلنت عن غضبها وهاجمت مجلس إدارة الأهلي قبل نهاية الشوط الأول بسبب موقف مجلس الإدارة الصامت تجاه الأزمة وهاجمت الخطيب ومجلسه، حيث قالت:" حسن حمدي قول للخطيب جمهور الأهلي أحسن لاعيب"، وواصلت :" صالح قالها والكل يطيع جمهور الأهلي فوق الجميع". وتابعت:" ويا خطيب اسمعنا النادي الاهلي بتاعنا.. اللي