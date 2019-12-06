رياضة

جماهير الأهلي تهاجم الخطيب ومجلسه في مباراة الهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
توجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجماهير المارد الأحمر الحاضرة مباراة القلعة الحمراء والهلال السوداني التي تجمعهما على ستاد السلام الدولي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونزل رئيس النادي للجماهير مطالبًا إياهم بالتزام ضبط النفس خلال المباراة، وذلك بعض أن حدثت مناوشات بين الجماهير وشركة الأمن الخاصة. الأمر بدأ عندما وقعت احتكاكات بين شركة الأمن الخاصة وعدد من جماهر الأهلي بسبب عدم التزامهم بتعليمات الشركة المسؤولة عن تأمين المباراة، وتم سحب بعض أدوات التشجيع الخاصة بالجماهير.
الجماهير أعلنت عن غضبها وهاجمت مجلس إدارة الأهلي قبل نهاية الشوط الأول بسبب موقف مجلس الإدارة الصامت تجاه الأزمة وهاجمت الخطيب ومجلسه، حيث قالت:" حسن حمدي قول للخطيب جمهور الأهلي أحسن لاعيب"، وواصلت :" صالح قالها والكل يطيع جمهور الأهلي فوق الجميع". وتابعت:" ويا خطيب اسمعنا النادي الاهلي بتاعنا.. اللي
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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الخطيب وتركي‎ (2)

مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
الاهلي- والنجم (5)

الأهلي يحصل على استاد السلام لمدة 25 عاما

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة "استادات" للحصول على ملعب استاد السلام كـ"حق انتفاع" خلال الفترة المقبلة، لمدة 25 عامًا، مؤكدًا أن مباريات الفريق ستلعب على هذا الملعب، ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة استادات. وسبق أن أعلنت شركة "استادات القابضة" انطلاقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.
الأهلي- والنجم- الساحلي (1)

تطبيق تقنية الفيديو.. 4 مطالب للأهلي في شكواه للكاف

تقدم النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وذلك بعد بعد ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس. وأكد الأهلي في شكواه أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون -ذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.
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