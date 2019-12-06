كواليس أزمة جماهير الأهلي في مباراة الهلال السوداني

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

جماهير الأهلي والخطيب

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مناوشات بين الجماهير الحمراء وشركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين المباراة. بدأت الأزمة برفض شركة الأمن الخاصة دخول بعض أدوات التشجيع للمدرج الخاص بجماهير الأهلي، وسحب جزء أخر من الأدوات مع بداية المباراة، لمخالفتها للتعليمات الأمر الذي رفضته الجماهير وأعربت عن امتعاضها وتوقفت عن التشجيع خلال أول 15 دقيقة من المباراة.

الأمر تتطور من الجماهير بعدما لاحظت عدم تدخل محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر لحل الأزمة. وأعلنت عن غضبها وهاجمت مجلس إدارة الأهلي قبل نهاية الشوط الأول بسبب موقف مجلس الإدارة الصامت تجاه الأزمة وهاجمت الخطيب ومجلسه، حيث قالت:" حسن حمدي قول للخطيب جمهور الأهلي أحسن لاعيب"، وواصلت :" صالح قالها والكل