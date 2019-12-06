رياضة

الأهلي يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال أمام الهلال

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
فاز فريق الأهلي علي نظيره الهلال السوداني، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، علي ملعب السلام، بالجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفي المباراة للاهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ15 ورمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 37، بينما سجل هدف الفريق السوداني أذار الطاهر في الدقيقة الـ8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي لعب مباراة واحدة حتى الأن، والهلال، بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم الزيمباوبي بدون رصيد.
بدأت المباراة بسيطرة كاملة من القلعة الحمراء، حيث نجح حسين الشحات مبكرًا في تسجيل أول أهداف الفريق الأحمر بتمريرة مساعدة من محمد مجدي قشفة، ليسكنها حسين الشحات في مرمي الفريق السوداني في الدقيقة الـ15. وفي نهاية الشوط الأول تمكن أجاي من الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من عبد اللطيف عثمان مدافع الهلال
اقرأ المزيد
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلي- والنجم (6)

رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديالي عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
رمضان صبحي (3)

بعد تألقه مع المنتخب.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

كرم نادي النجم الساحلي التونسي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي، بعد قيادته الفراعنة للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره التونسي، وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين. وأعرب سفيان الوردي، عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.
بعثة- الأهلي‎ (4)

النجم الساحلي يطلب تكريم رمضان صبحي

طلب نادي النجم الساحلي التونسي تكريم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، والحائز على لفب أفضل لاعب في البطولة، من جانبه رحب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب نادي النجم الساحلي ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية.
قرار-الكاف

بسبب أمم إفريقيا.. الكاف يعدل مواعيد دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير مواعيد جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدءًا من الجولة الرابعة بدور المجموعات وحتى المباراة النهائية، وجاء قرار الكاف بناءً على تحديد مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في شهر أبريل المقبل، مع تحديد مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير، وتتعارض مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين وكأس السوبر الإفريقي مع مباريات الجولة الرابعة وربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاءت المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]