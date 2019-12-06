الأهلي يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال أمام الهلال

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

الأهلي والهلال السوداني

فاز فريق الأهلي علي نظيره الهلال السوداني، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، علي ملعب السلام، بالجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفي المباراة للاهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ15 ورمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 37، بينما سجل هدف الفريق السوداني أذار الطاهر في الدقيقة الـ8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي لعب مباراة واحدة حتى الأن، والهلال، بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم الزيمباوبي بدون رصيد.

بدأت المباراة بسيطرة كاملة من القلعة الحمراء، حيث نجح حسين الشحات مبكرًا في تسجيل أول أهداف الفريق الأحمر بتمريرة مساعدة من محمد مجدي قشفة، ليسكنها حسين الشحات في مرمي الفريق السوداني في الدقيقة الـ15. وفي نهاية الشوط الأول تمكن أجاي من الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من عبد اللطيف عثمان مدافع الهلال