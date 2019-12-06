رياضة

فايلر: راض عن أداء لاعبي الأهلي وأرفض المقارنات

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
الأهلي
الأهلي
أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، عن سعادته ورضاه بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي استحوذ علي الكرة طوال أحداث المباراة، لكن اللاعبون لم يتمكنوا من زيادة غلة الأهداف، أو الحفاظ على نظافة الشباك".. وتابع: "توقعت أن يلعب الهلال بطريقة دفاعية بحتة، لكننا سيطرنا علي مجريات اللعب ولم تكن هناك أية محاولات للفريق الضيف إلا في نهاية اللقاء".
ورفض فايلر عقد أي مقارنات بين محمد مجدي قفشة وعبدالله السعيد لاعب الأهلى الأسبق، مؤكدا أنه لا يحب ذلك، وأنه سعيد بالمستوي الذى ظهر عليه قفشه خلال المباراة. وواصل "دفعت بأحمد فتحي في مركز المدافع، لاستغلال قدرته علي التدرج بالكرة من الدفاع للهجوم، وهو ما تعتمد عليه كرة القدم الحديثة".  وأوضح فايلر
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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الاهلي- والهلال السوداني (4)

الأهلي يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال أمام الهلال

فاز فريق الأهلي علي نظيره الهلال السوداني، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، علي ملعب السلام، بالجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفي المباراة للاهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ15 ورمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 37، بينما سجل هدف الفريق السوداني أذار الطاهر في الدقيقة الـ8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي لعب مباراة واحدة حتى الأن، والهلال، بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم الزيمباوبي بدون رصيد.
حمدي فتحي‎ (1)

بالعكاز.. حمدي فتحي يظهر في ستاد السلام (صور)

تواجد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ستاد السلام الدولي، الذي يشهد مباراة فريقه أمام الهلال السوداني، في المباراة التي تجمعهما ضمن ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحرص فتحي على تدعيم زملائه قبل المباراة المنتظرة، ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وأجرى اللاعب مؤخرًا عملية جراحية في ألمانيا تحت إشراف البروفيسور الالماني ماير.
الاهلي- والنجم (6)

رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديالي عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
جماهير -الأهلي (2)

جماهير الأهلي تتوافد على استاد السلام استعدادا للهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام الدولي، قبل مواجهة المارد الأحمر مع نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة، ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب إلى ملعب الأهلي بدايةً من العام المقبل، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 ألف متفرج، في الوقت الذي تتولى فيه شركة "تذكرتي" توزيع التذاكر للجماهير.
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