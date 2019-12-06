فايلر: راض عن أداء لاعبي الأهلي وأرفض المقارنات

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، عن سعادته ورضاه بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي استحوذ علي الكرة طوال أحداث المباراة، لكن اللاعبون لم يتمكنوا من زيادة غلة الأهداف، أو الحفاظ على نظافة الشباك".. وتابع: "توقعت أن يلعب الهلال بطريقة دفاعية بحتة، لكننا سيطرنا علي مجريات اللعب ولم تكن هناك أية محاولات للفريق الضيف إلا في نهاية اللقاء".

ورفض فايلر عقد أي مقارنات بين محمد مجدي قفشة وعبدالله السعيد لاعب الأهلى الأسبق، مؤكدا أنه لا يحب ذلك، وأنه سعيد بالمستوي الذى ظهر عليه قفشه خلال المباراة. وواصل "دفعت بأحمد فتحي في مركز المدافع، لاستغلال قدرته علي التدرج بالكرة من الدفاع للهجوم، وهو ما تعتمد عليه كرة القدم الحديثة". وأوضح فايلر

ورفض فايلر عقد أي مقارنات بين محمد مجدي قفشة وعبدالله السعيد لاعب الأهلى الأسبق، مؤكدا أنه لا يحب ذلك، وأنه سعيد بالمستوي الذى ظهر عليه قفشه خلال المباراة.



وواصل "دفعت بأحمد فتحي في مركز المدافع، لاستغلال قدرته علي التدرج بالكرة من الدفاع للهجوم، وهو ما تعتمد عليه كرة القدم الحديثة".



وأوضح فايلر أن تسجيل سعد سمير في القائمة الإفريقية جاء بسبب النقص العددي في خط الدفاع، مشيرًا إلى أنه مازال يتبقي ثلاث مقاعد شاغرة في القائمة الإفريقية.



وتجاهل فايلر اعتراضات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، بعد عدم مشاركته في اللقاء، مشددًا أن أي لاعب يرغب في المشاركة ولن أعلق على أي تصرفات شخصية.



واختتم فايلر حديثه رافضًا الكشف عن المراكز التي سيتم اضافتها للقائمة الإفريقية، مؤكدًا أنه لم يستقر علي تلك المراكز ولن يفصح عنها الا بالطرق الرسمية.