الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

الترجي التونسي

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.

وعلى الرغم من سيطرة الترجي على أجواء المباراة، إلا أنه فشل على مدار الشوطين من الوصول لمرمي شبيبة القبائل، إلا بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق التونسي، سجلها أنيس البدري في اخر ربع ساعة من الشوط الثاني، ليمنح الترجي ثلاث نقاط غاليين في دوري الأبطال، ويعد هذا الفوز الثاني علي التوالي للترجي