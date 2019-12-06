رياضة

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
وعلى الرغم من سيطرة الترجي على أجواء المباراة، إلا أنه فشل على مدار الشوطين من الوصول لمرمي شبيبة القبائل، إلا بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق التونسي، سجلها أنيس البدري في اخر ربع ساعة من الشوط الثاني، ليمنح الترجي ثلاث نقاط غاليين في دوري الأبطال، ويعد هذا الفوز الثاني علي التوالي للترجي
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
الاهلي- والهلال السوداني (4)

فايلر: راض عن أداء لاعبي الأهلي وأرفض المقارنات

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، عن سعادته ورضاه بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي استحوذ علي الكرة طوال أحداث المباراة، لكن اللاعبون لم يتمكنوا من زيادة غلة الأهداف، أو الحفاظ على نظافة الشباك".. وتابع: "توقعت أن يلعب الهلال بطريقة دفاعية بحتة، لكننا سيطرنا علي مجريات اللعب ولم تكن هناك أية محاولات للفريق الضيف إلا في نهاية اللقاء".
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الاهلي- والهلال السوداني (4)

الأهلي يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال أمام الهلال

فاز فريق الأهلي علي نظيره الهلال السوداني، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، علي ملعب السلام، بالجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفي المباراة للاهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ15 ورمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 37، بينما سجل هدف الفريق السوداني أذار الطاهر في الدقيقة الـ8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي لعب مباراة واحدة حتى الأن، والهلال، بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم الزيمباوبي بدون رصيد.
الرجاء

الرجاء ينتصر على فيتا كلوب في دوري الأبطال

حقق فريق الرجاء المغربي، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب، بهدف نظيف، جاء عن طريق سفيان رحيمي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشهداء، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي يتصدر المجموعة، وشبيبة القبائل الجزائري، صاحب المركز الثاني، فيما جاء الفريق الكونغولي، في المركز الرابع بدون نقاط.
الترجي - الرجاء

البدري يقود الترجي للفوز على الرجاء في دوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل أنيس البدري هدف التقدم، وأضاف واتارا الهدف الثاني، ليرفع الترجي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي حقق الفوز على فيتا كلوب بهدف نظيف، وحل الرجاء في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
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