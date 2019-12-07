التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

إنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين مع محاولات من الجانبين على مرمى الأخر، وهو ما انتهي بالفشل على مدار الشوطين دون الوصول لهدف الثلاث نقاط . وشهدت المباراة أول مواجهة بين سمولينج ولوكاكو، حيث كان الأخيرين، زملاء في مانشستر يونايتد قبل انتقال لوكاكو للإنتر، وسمولينج لروما في الانتقالات الشتوية الماضية. ويضع

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين مع محاولات من الجانبين على مرمى الأخر، وهو ما انتهي بالفشل على مدار الشوطين دون الوصول لهدف الثلاث نقاط .

وشهدت المباراة أول مواجهة بين سمولينج ولوكاكو، حيث كان الأخيرين، زملاء في مانشستر يونايتد قبل انتقال لوكاكو للإنتر، وسمولينج لروما في الانتقالات الشتوية الماضية.



ويضع إنتر أعينه علي مواجهة نظيره يوفنتوس غدًا، حيث يمتلك السيدة العجوز 36 نقطة، في المركز الثاني مع فارق مباراة عن الإنتر، ويواجه البيانكونيري نظيره لاتسيو غدًا في تمام العاشرة إلا ربع، مساءً علي ملعب أولمبياكو، والتي تقام في نفس الجولة من الكالتشيو.

