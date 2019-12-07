رياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
إنتر وروما
إنتر وروما
حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
وجاءت المباراة قوية بين الفريقين مع محاولات من الجانبين على مرمى الأخر، وهو ما انتهي بالفشل على مدار الشوطين دون الوصول لهدف الثلاث نقاط . وشهدت المباراة أول مواجهة بين سمولينج ولوكاكو، حيث كان الأخيرين، زملاء في مانشستر يونايتد قبل انتقال لوكاكو للإنتر، وسمولينج لروما في الانتقالات الشتوية الماضية.  ويضع
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
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فايلر: راض عن أداء لاعبي الأهلي وأرفض المقارنات

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، عن سعادته ورضاه بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي استحوذ علي الكرة طوال أحداث المباراة، لكن اللاعبون لم يتمكنوا من زيادة غلة الأهداف، أو الحفاظ على نظافة الشباك".. وتابع: "توقعت أن يلعب الهلال بطريقة دفاعية بحتة، لكننا سيطرنا علي مجريات اللعب ولم تكن هناك أية محاولات للفريق الضيف إلا في نهاية اللقاء".
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انتر ميلان

إنتر يخطف صدارة الدورى الإيطالى من يوفنتوس

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا ثمينًا، على نظيره سبال، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، لاوتارو مارتينيز سجل هدفي الأفاعي، فيما سجل ماتيا فالوتي هدف الضيوف الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، مستغلا تعثر منافسه يوفنتوس الذي تعادل مع ساسولو، بهدفين لمثلهما، في المقابل تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.
رونالدو‎

يوفنتوس مجبر على دفع مليون يورو لليونايتد

بات يوفنتوس الإيطالي مجبرًا على دفع مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد، حسبما ذكر تقرير صحفي صدر صباح اليوم الإثنين، وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن السجلات المالية ليوفنتوس كشفت عن أن النادي الإيطالي سيدفع مليون يورو لمانشستر يونايتد، وأضافت أن هذه القيمة تعد ضمن الاتفاقية التي شهدت انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، بعدما انضم للفريق الملكي قادمًا من المان يونايتد، ولفتت الصحيفة إلى أن بطل إيطاليا عندما وقع مع الدون البرتغالي، وافق على تحمل هذه الرسوم.
يوفنتوس‎

في غياب رونالدو.. يوفنتوس يفوز على أتلانتا

نجح فريق يوفنتوس في اقتناص فوز صعب أمام نظيره أتلانتا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري، وسجل أهداف البيناكونيري جونزالو هيجواين في الدقيقة الـ74 والـ82 وباولو ديبالا في الدقيقة الـ92، بينما سجل هدف أتلانتا الوحيد روبن جوسينس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يقتنص السيدة العجوز 3 نقاط غالية تضعه في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يتوقف رصيد أتلانتا عند 22 نقطة في المركز السادس.
يوفنتوس وميلان (4)

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الكالتشيو في قمة ميلان

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم»، قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 168 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها «السيدة العجوز» الانتصار في 65 لقاء وخسر 49 مواجهة، وانتهت 54 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وفي تلك المباريات سجل لاعبو اليوفي 236 هدفًا واهتزت شباكهم بـ215 هدفًا.
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