جريمة

«مختنقة ببخار السخان».. وفاة طالبة جامعية داخل شقة بالقاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
لقيت طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مصرعها داخل شقة مستأجرة هي وعدد من صديقاتها من الطالبات بسكن التدريس ببولاق الدكرور، مختنقة ببخار السخان أثر استنشاقها بخار الماء ما أدى لاختناقها.. وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمصرع طالبة بجامعة القاهرة، في سكن التدريس ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين العثور على جثة الطالبة إجلال محمد وأصل، من محافظة دمياط، طالبة بكلية الآثار، متوفاة باسفكسيا الخنق.

وكشفت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الطالبة تقيم رفقة صديقتها في سكن التدريس وبدأت الأجهزة الأمنية في استجوابها، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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