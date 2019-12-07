وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص

وليد أزارو

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.

وحاول سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي احتواء غضب وليد أزارو لكن، العصبية بدت على وجه الدولي المغربي. من جانبه علق فايلر على اعتراضات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، بعد عدم مشاركته في اللقاء، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة مشددًا على أن أي لاعب يرغب في المشاركة، مشيرًا إلى أنه لن يعلق على