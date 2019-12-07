ضبط 25 متهمًا وتحرير 135 مخالفة في حملة بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

حملة أمنية- أرشيفية

شن ضباط شرطة المرافق بالتعاون مع حي الهرم بالجيزة، وكذلك مباحث التموين، حملة أمنية مشتركة لضبط جرائم الغش التجاري، والإشغالات وتعطيل الطرق والمرافق بسبب استغلال الشوارع كمرفق عام فى ترويج البضائع المختلفة، ونجحت الحملة فى ضبط 135 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وببيع منتجات مجهولة المصدر وأخرى غير معلن أسعارها، علاوة على عدد من المنشآت غير المرخصة، تم إغلاقها، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن عدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من المطاعم، وكذلك وقائع غش بإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتمكنت قوات الحملة من إلقاء القبض على 14 مشتبهًا بهم للكشف عن سجلهم الجنائي للتحقق من كونهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائية من عدمه، وضبطت القوات 3 بائعين متجولين، علاوة على رفع وإزالة إشغالات من الطرق، وتم تحرير محاضر بكل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة، وفى سياق إعمال القانون وتنفيذ الأحكام القضائية،

وتمكنت قوات الحملة من إلقاء القبض على 14 مشتبهًا بهم للكشف عن سجلهم الجنائي للتحقق من كونهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائية من عدمه، وضبطت القوات 3 بائعين متجولين، علاوة على رفع وإزالة إشغالات من الطرق، وتم تحرير محاضر بكل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة، وفى سياق إعمال القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، نفذت القوات 11 حكمًا قضائيًا.



وانطلقت الحملة من شارع مستشفى الصدر بالعمرانية وصولًا إلى المنطقة الأثرية، ونجحت فى تنفيذ 11 حكمًا قضائيًا، وضبط 14 مشتبهًا بهم، و3 بائعين متجولين بدون ترخيص، وفى المنطقة الأثرية تم ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وإزالة مخالفات وإشغالات المقاهى والمحلات التجارية.



