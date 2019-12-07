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سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العربي الإفريقي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك بلوم نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
حج-وعمرة (3)

بدء تفعيل بوابة العمرة الإلكترونية عبر 1833 شركة

أطلقت الحكومة بوابة العمرة الإلكترونية رسميا، منتصف شهر نوفمبر الماضي، وذلك مع بدء الموسم الجديد للعمرة، للعام الهجري الجاري 1441، وتم إطلاقها من خلال وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، كما انطلقت أولى رحلات العمرة يوم 25 نوفمبر الماضي، من خلال النظام الإلكتروني الجديد. وتعد بوابة العمرة هى المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، حرصا من الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: التنمية البشرية أكبر ضمانة لنجاح موازنات البرامج والأداء

بدأت وزارة المالية، تنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين المختصين بموازنات البرامج والأداء ، بإعداد المدربين الذين سوف يقومون بتأهيل الموظفين المعنيين فى 600 هيئة موازنية خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الحالي؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى هذا المشروع الطموح؛ باعتبارها أكبر ضمانة للتطبيق الأمثل لموازنات البرامج والأداء بالوزارات والهيئات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة بحيث يتم توحيد الأنشطة المتشابهة، على النحو الذى يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

تعرف على أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يضم التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ومحمد صلاح الدين منتصر، الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، والدكتور مدحت عبد المنعم المسيري، أستاذ الهندسة الفيزيائية بجامعة القاهرة.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
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