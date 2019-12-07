سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العربي الإفريقي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك بلوم نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار