ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

ليفربول

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة يرحل ليفربول المتصدر برصيد 43 نقطة، لمواجهة بورنموث الـ14 برصيد 16 نقطة، على ملعب فيتنس فيرست، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً. وتواجه الفريقان في 8 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 6 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وخسر أخرى، وسجل لاعبو الريدز في