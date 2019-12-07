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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لخدمات الاستشعار عن بعد

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
قمر صناعي - أرشيفية
قمر صناعي - أرشيفية
أطلقت الصين قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي الصين. وذكرت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء في بيان اليوم السبت، أن القمر الصناعي "جيلين-1 جاوفن 02 بي" الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي "جيلين-1" تم إطلاقه اليوم السبت، ودخل المدار المخطط له بنجاح.
وأضافت الشركة أن القمر الصناعي الذي تم تطويره من جانب شركة "تشانغ جوانغ المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية"، له خصائص عالية الدقة واسعة النطاق ونقل البيانات بسرعة عالية، حيث سيوفر، إلى جانب شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز جيلين-1 أطلقت سابقا، بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد
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الجيش-المالى

الجيش المالي يقتل 5 إرهابيين ويدمر قاعدة عسكرية

أعلن الجيش المالي قتل 5 إرهابيين وتدمير قاعدة عسكرية إرهابية قرب مدينة موبتي شمال البلاد. وذكر بيان للقوات المسلحة المالية اليوم السبت أن وحدة من الجيش المالي تعرضت لهجوم من إحدى الجماعات المسلحة عند مدخل منطقة بارو قرب مدينة موبتي وبعد مطاردتهم، تم تدمير قاعدة إرهابية وقتل خمسة إرهابيين.
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«فيسبوك» يحذف الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي

قالت وسائل اعلام إيرانية، إن موقع "فيسبوك" حذف، اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل، مضيفة أن موقع التواصل الشهير، كان قد فرض منذ فترة قيودا على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام"، مشيرة إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية، بحسب فضائية "العربية ـ الحدث".
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الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.
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اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
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قضاة الصين: ننظر 3 قضايا يوميا والمصريون أكثر من 100 قضية

قال رئيس محكمة الشعب الصينية، لوشين سونج، إن القضاة الصينيين ينظر كل منهم ثلاث قضايا يوميا تقريبا، على عكس المحاكم المصرية التي تنظر أكثر من 100 قضية في اليوم الواحد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة الشعب الصينية، والتي تماثل مجلس القضاء الأعلى في مصر، وذلك بمقر نادي القضاه بالإسكندرية، ضمن الزيارة التي قام بها على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم خمسة من رؤساء المحاكم العليا في بلاده، إضافة إلى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.
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الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
مدارس - فصل دراسي

تنطلق في 2020.. التعليم: فصول ذكية لتخفيف الكثافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء توفير عدد من الفصول الذكية "فصلي" على مدار هذا العام الدراسي استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا لدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار، أمس الجمعة، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجا للفصول الذكية.
إطلاق قمر صناعي

الساعة 11:08 مساءً.. بث عملية إطلاق «طيبة 1» على الهواء مباشرة

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء اليوم الجمعة، عبر شاشات وإذاعات الهيئة، مشيرة في بيان، اليوم، أنها ستقوم بنقل عملية إطلاق القمر على الهواء مباشرة ليتابعها ملايين المصريين، إيمانا منها بحق المشاهد المصري في متابعة هذا الحدث الوطني والتاريخي، مشيرة إلى أنه سوف يتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.
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