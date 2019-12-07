الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لخدمات الاستشعار عن بعد

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

قمر صناعي - أرشيفية

أطلقت الصين قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي الصين. وذكرت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء في بيان اليوم السبت، أن القمر الصناعي "جيلين-1 جاوفن 02 بي" الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي "جيلين-1" تم إطلاقه اليوم السبت، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وأضافت الشركة أن القمر الصناعي الذي تم تطويره من جانب شركة "تشانغ جوانغ المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية"، له خصائص عالية الدقة واسعة النطاق ونقل البيانات بسرعة عالية، حيث سيوفر، إلى جانب شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز جيلين-1 أطلقت سابقا، بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد

وأضافت الشركة أن القمر الصناعي الذي تم تطويره من جانب شركة "تشانغ جوانغ المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية"، له خصائص عالية الدقة واسعة النطاق ونقل البيانات بسرعة عالية، حيث سيوفر، إلى جانب شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز جيلين-1 أطلقت سابقا، بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.



