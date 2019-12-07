تعرف على أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات
تحرير:أحمد البرماوي
٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يضم التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ومحمد صلاح الدين منتصر، الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، والدكتور مدحت عبد المنعم المسيري، أستاذ الهندسة الفيزيائية بجامعة القاهرة.
كما يضم تشكيل المجلس أيضا الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، وكمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وأسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي.
ويضم
كما يضم تشكيل المجلس أيضا الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، وكمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وأسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي.
ويضم المجلس أيضا كلا من خالد حنفي من ذوى الإعاقة وعضو مجلس النواب، واللواء الدكتور راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد أبو شقة، أستاذ قانوني، ومي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعبد اللطيف المناوي، كاتب وصحفي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام سابقا ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب.