تعرف على أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يضم التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ومحمد صلاح الدين منتصر، الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، والدكتور مدحت عبد المنعم المسيري، أستاذ الهندسة الفيزيائية بجامعة القاهرة.

كما يضم تشكيل المجلس أيضا الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، وكمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وأسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي. ويضم