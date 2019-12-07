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تعرف على أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يضم التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ومحمد صلاح الدين منتصر، الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، والدكتور مدحت عبد المنعم المسيري، أستاذ الهندسة الفيزيائية بجامعة القاهرة.
كما يضم تشكيل المجلس أيضا الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، وكمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وأسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي. ويضم
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أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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بدء تفعيل بوابة العمرة الإلكترونية عبر 1833 شركة

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المالية: التنمية البشرية أكبر ضمانة لنجاح موازنات البرامج والأداء

بدأت وزارة المالية، تنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين المختصين بموازنات البرامج والأداء ، بإعداد المدربين الذين سوف يقومون بتأهيل الموظفين المعنيين فى 600 هيئة موازنية خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الحالي؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى هذا المشروع الطموح؛ باعتبارها أكبر ضمانة للتطبيق الأمثل لموازنات البرامج والأداء بالوزارات والهيئات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة بحيث يتم توحيد الأنشطة المتشابهة، على النحو الذى يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
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سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
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أحمد البرماوي يكتب: حتى لا يطير كارت «ميزة» كالبنزين

لأنك تقوم بنفس المقدمات والخطوات كل مرة فلا بد أن تحصل على نفس النتائج، حينما تسمع تلك الكلمات تستشعر أننى بصدد انتقاد فعل ما، أو حدث سلبى، لكننى هنا أتحدث عن مقدمات متميزة وجهد عظيم لخلية نحل تنعقد كل عام قبل الحدث الأبرز فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، معرض CAIRO ICT، ونصل إلى نفس النتائج السنوية بنجاح باهر، وليس فى ذلك دلالة أكبر من إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية وحضور افتتاح المعرض منذ خمس سنوات، ما يكلل جهود المئات من العاملين فى هذا المعرض بالنجاح، ويمنح العاملين فى القطاع، وهم عشرات الآلاف، مزيدا من الدعم لما يقومون به من أجل بلدهم.
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كامل الوزير: أنا جاهز لتدريب «المنتخب» بس هما يستحملوني

عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، خلال حضورة مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثاني لتكنولوجيا النقل، على ما تم إنجازه في الوزارة النقل والمواصلات خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال المؤتمر مازح الإعلامي أسامة كمال، وزير النقل كامل الوزير بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر، إذ رد الوزير قائلًا: «أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة».
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

عمرو طلعت في Cairo ICT: قطاع الاتصالات الأعلى نموا فى 2019

«التحول الرقمى» مفهوم كبير وشامل لا يمكن اختصاره فى وزارة أو جهة حكومية أو شركة، لكن ما تقوم به وزارة الاتصالات على مدار قرابة 18 شهرا مضت يؤكد أن الوزارة تقود بالفعل خطة الدولة للتحول الرقمى، وذلك فى مشروعات مختلفة، منها -على سبيل المثال- ربط الوزارات بنظام موحد، ومنظومة التأمين الصحى، وميكنة الخدمات البريدية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى حجم عائدات كبير من هذا القطاع يشير إلى أنه الأكثر نموا خلال العام المالى 2018- 2019.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
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