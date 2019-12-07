الزمالك يبحث عن إحياء مشواره في دوري الأبطال

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

الزمالك

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.

ومع كارتيرون يأمل الزمالك إنهاء موجة الجفاف الطويلة منذ آخر مرة فاز فيها بالكأس المقدسة للأندية الإفريقية في عام 2002، علمًا بأنه في العام الماضي خرج الفرسان البيض منتصرين في بطولة كأس الكونفيدرالية، لكن عيونهم لا تزال معلقة على اللقب السادس في مسابقة الأندية الرائدة، بعد أن خسروا النهائي في عام 2016. من