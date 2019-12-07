بدء تفعيل بوابة العمرة الإلكترونية عبر 1833 شركة

غرفة السياحة: بوابة العمرة تكشف عن المخالفات وعمليات السمسرة، والأسعار تبدأ من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه، بينما تقوم الشركات بسداد 10 آلاف جنيه سنويا رسوم اشتراك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

العمرة

أطلقت الحكومة بوابة العمرة الإلكترونية رسميا، منتصف شهر نوفمبر الماضي، وذلك مع بدء الموسم الجديد للعمرة، للعام الهجري الجاري 1441، وتم إطلاقها من خلال وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، كما انطلقت أولى رحلات العمرة يوم 25 نوفمبر الماضي، من خلال النظام الإلكتروني الجديد. وتعد بوابة العمرة هى المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، حرصا من الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن.

1833 شركة سياحية مسجلة عبر بوابة العمرة يبلغ عدد شركات السياحة المسجلة على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية نحو 1833 شركة من إجمالى 2750 شركة سياحة تعمل بالسوق المصري، وتقوم هذه الشركات بسداد اشتراكات سنوية تقدر بنحو 10 آلاف جنيه لصالح غرفة شركات السياحة والسفر؛ لضمان استمرارية إدراجها داخل الموقع. وتتيح