بدء تفعيل بوابة العمرة الإلكترونية عبر 1833 شركة

غرفة السياحة: بوابة العمرة تكشف عن المخالفات وعمليات السمسرة، والأسعار تبدأ من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه، بينما تقوم الشركات بسداد 10 آلاف جنيه سنويا رسوم اشتراك
أطلقت الحكومة بوابة العمرة الإلكترونية رسميا، منتصف شهر نوفمبر الماضي، وذلك مع بدء الموسم الجديد للعمرة، للعام الهجري الجاري 1441، وتم إطلاقها من خلال وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، كما انطلقت أولى رحلات العمرة يوم 25 نوفمبر الماضي، من خلال النظام الإلكتروني الجديد.
وتعد بوابة العمرة هى المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، حرصا من الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن.
1833 شركة سياحية مسجلة عبر بوابة العمرة
يبلغ عدد شركات السياحة المسجلة على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية نحو 1833 شركة من إجمالى 2750 شركة سياحة تعمل بالسوق المصري، وتقوم هذه الشركات بسداد اشتراكات سنوية تقدر بنحو 10 آلاف جنيه لصالح غرفة شركات السياحة والسفر؛ لضمان استمرارية إدراجها داخل الموقع.
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1833 شركة سياحية مسجلة عبر بوابة العمرة
يبلغ عدد شركات السياحة المسجلة على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية نحو 1833 شركة من إجمالى 2750 شركة سياحة تعمل بالسوق المصري، وتقوم هذه الشركات بسداد اشتراكات سنوية تقدر بنحو 10 آلاف جنيه لصالح غرفة شركات السياحة والسفر؛ لضمان استمرارية إدراجها داخل الموقع.
وتتيح البوابة الإلكترونية العديد من المزايا للشركات والمعتمرين، من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إلى جانب إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، بما يكفل تحقيق رضا المواطن.
كما تساهم البوابة الإلكترونية الجديدة في توفير الكثير من الإجراءات على الدولة، وتساهم أيضا في رصد كل المشكلات الخاصة بالمعتمرين أولا بأول، فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة.
شعبة السياحة: البوابة الإلكترونية وسيلة لكشف المخالفات والتجاوزات
قال فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية، إن إنشاء منصة أو بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالعمرة والحج أمر مهم للغاية، خاصة بعد قيام المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف غازي أن إنشاء هذه البوابة يساهم بشكل كبير في تنظيم إجراءات سفر المواطنين لأداء مناسك الحج أو العمرة، وضمان تقديم خدمة مميزة لهم.
وأكد رئيس الشعبة أن تنظيم عمليات السفر من خلال هذه البوابة يساهم بشكل كبير في كشف المخالفات والتجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات، لافتا إلى أن الحجز الإلكتروني يوقف عمليات السمسرة، كما أنه يساعد في تحديد الشركات الملتزمة بالمعايير العامة والضوابط التي أقرتها وزارة السياحة.
بينما يرى محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية التابعة لغرفة شركات السياحة، أن قرار إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة جاء لتسهيل الإجراءات على المواطن المصري ولتطوير منظومة العمرة إلكترونيا حتى تواكب متطلبات العصر.
وأوضح فاروق أن هذا القرار يتضمن جزأين، الأول هو الركن الفني الذي تتعاون فيه الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة السياحة مع الجانب السعودي، والآخر هو الجزء الإداري والتنفيذي الذي سيتم بالتعاون بين غرفة شركات السياحة وقطاع الشركات السياحية تحت رقابة وزارة السياحة.
وبلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة للعام الهجري الماضي منذ انطلاق الموسم نحو 541 ألفا و951 معتمرا.
وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، والمرتبة الرابعة بين جنسيات العالم التي أدت مناسك العمرة هذا العام.
من جانبه أوضح باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن البوابة الإلكترونية للعمرة تنظم إجراءات السفر بشكل جيد، يواكب التطورات العالمية في عملية ميكنة الخدمات.
وأضاف السيسي أن أسعار برامج العمرة تبدأ من 14 ألف جنيه، وتصل إلى 30 ألف جنيه للفرد الواحد.
وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسمَ مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، ويتم خلالها توضيح أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها، والرقم القومي لكل منهم.
التأشيرة الإلكترونية
هي عبارة عن نظام يمنح شركات السياحة حق إصدار التأشيرة بمجرد سداد رسوم العمرة، دون الرجوع إلى وزارة السياحة أو القنصلية السعودية بالقاهرة.
كما أنها تعد وثيقة رسمية تسمح للأجانب بدخول مصر، وتعد بديلا للتأشيرات الصادرة في موانئ الدخول.
وفي أبريل الماضي، قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام "التأشيرة الإلكترونية" للعمرة عن طريق موقع "مخاع" السعودى، حيث يمكن للشركات أو الأفراد الدخول وتسجيل البيانات وحجز الفنادق والتنقلات وخدمات الطوافة إلكترونيا وتسديد الرسوم، فيتم إصدار التأشيرة إلكترونيا دون الرجوع للقنصلية السعودية أو عمل إجراءات وموافقات من قبَل وزارة السياحة المصرية.
وساهم تطبيق نطام التأشيرة الإلكترونية في انخفاض سعرها إلى 2000 جنيه، بعد أن كانت شركات السياحة تبيع تأشيرة العمرة بنحو 20 ألف جنيه فى شهر رمضان.
وتحدد ضوابط وزارة السياحة حصة مصر من تأشيرات العمرة بـ500 ألف تأشيرة، منها 100 ألف تأشيرة مخصصة لشهر رمضان.
وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إن أكثر من 40 ألف معتمر قد سافر بواسطة التأشيرة الإلكترونية التي أصدرتها السعودية مؤخرا، ودون إخطار وزارة السياحة، ليكون إجمالى الزيادة في أعداد المعتمرين عن الحصة الرسمية نحو 10%.
وأضاف شيحة أن التأشيرة الإلكترونية للعمرة التي أصدرتها السعودية تعد أفضل ما تم فى موسم العمرة المنقضي، وستحل كل المشكلات التي كانت تقابل المعتمرين والشركات المنظمة خلال السنوات الماضية.