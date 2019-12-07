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ترامب يدعو البنك الدولي لعدم إقراض الصين بفوائد مخفضة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
ترامب
ترامب
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي إلى التوقف عن إقراض الصين بفوائد مخفضة، وذلك بعد يوم من اعتماد البنك الدولي خطة إقراض لبكين رغم اعتراضات من واشنطن. وكان البنك الدولي قد اعتمد أمس الأول خطة لمساعدة الصين بمبلغ يتراوح ما بين مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار في صورة قروض بفوائد منخفضة سنويا حتى يونيو من عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت.
وتساءل ترامب عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عن سبب إقراض البنك الدولي نقودا للصين، معتبرا أن بكين لديها الكثير من النقود وأنها ثرية جدا للحصول على مساعدات دولية.ويأتي هذا بعد يوم من حضور ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي جلسة استماع بلجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس
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الشرطة-الأمريكية

احتجاز 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر مطلع، أن أمريكا احتجزت 6 سعوديين قرب مسرح إطلاق نار على قاعة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستجوابهم. وذكر المصدر، أن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، حسبما نقلت وكالة "د ب أ". وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.
المولود

«محمد» ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 في أمريكا

كشفت صحيفة (واشنطن إكزامنر) الأمريكية أن اسم "محمد" كان من بين أكثر 10 أسماء شعبية للمواليد في الولايات المتحدة خلال عام 2019. ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية (بيبي سنتر) تقريرها لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام. ونقلت عن ليندا موراي رئيسة تحرير مركز (بيبي سنتر)، قولها إن العائلات المسلمة التي تعيش في الولايات المتحدة تستمر في إطلاق اسم النبي "محمد" على أطفالهم تكريما له.
ترامب

ترامب يوضح حقيقة إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب في تغريدة نشرها - اليوم الجمعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأنباء المتواترة اليوم حول إرسالنا 12 ألف عسكري إلى السعودية كاذبة، أو بكلمات أدق، هي أنباء زائفة".
الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
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ترامب-هواوي (2)

تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
الصين-وأمريكا

الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان. وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.
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واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
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