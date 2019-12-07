ترامب يدعو البنك الدولي لعدم إقراض الصين بفوائد مخفضة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

ترامب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي إلى التوقف عن إقراض الصين بفوائد مخفضة، وذلك بعد يوم من اعتماد البنك الدولي خطة إقراض لبكين رغم اعتراضات من واشنطن. وكان البنك الدولي قد اعتمد أمس الأول خطة لمساعدة الصين بمبلغ يتراوح ما بين مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار في صورة قروض بفوائد منخفضة سنويا حتى يونيو من عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت.

وتساءل ترامب عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عن سبب إقراض البنك الدولي نقودا للصين، معتبرا أن بكين لديها الكثير من النقود وأنها ثرية جدا للحصول على مساعدات دولية.ويأتي هذا بعد يوم من حضور ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي جلسة استماع بلجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس